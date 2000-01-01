Седельные тягачи и универсальные шасси МЗКТ

На Минском заводе колесных тягачей расширяют производство автомобилей гражданского назначения.

Модельный ряд

В перестроечные годы специалисты МАЗа, а затем МЗКТ вплотную занялись разработкой и производством тяжелых грузовиков, ориентированных на гражданские перевозки. В середине 90-х Минский завод колесных тягачей освоил серийный выпуск самосвалов с колесной формулой 8х4 МЗКТ‑6515, тем самым опередив более чем на десять лет с подобными грузовиками даже Минский автозавод. Сейчас у Минского завода колесных тягачей линейку выпускаемых гражданских автомобилей возглавляет седельный тягач МЗКТ‑750440 8х8, рассчитанный на работу в составе автопоезда полной массой 90 тонн. Самые «легкие» шасси — МЗКТ‑652760 10х10.

Семействе крановых шасси представляют: пятиосный МЗКТ‑750001 с колесной формулой 10х10 и полной массой 59 тонн, схожий по конструкции и назначению, но четырехосный МЗКТ‑750002 8х8, полной массой 46 тонн, неполноприводный МЗКТ‑750003 8х4 полной массой 45,4 тонны. Четвертая машина — нефтегазовое шасси МЗКТ‑750004 8х8, полной массой 46 тонн, под 30-тонную нагрузку. Фактически это универсальное семейство, как по проходимости, так и по грузоподъемности.

Особняком стоит шасси МЗКТ‑700400 10х8 длиной 16 м (!), полной массой 61 тонна, под надстройки весом до 400 00 кг.

Оранжевый седельный тягач — это МЗКТ-75044, белый МЗКТ-750004 — многоцелевое шасси

Двигатель

Для военных МЗКТ использует те двигатели, которые требует установить конкретный заказчик. Кому-то нужен мотор, изготовленный на ЯМЗ или на Тутаевском моторном заводе, кому-то нужен Deutz, а у кого-то вся сервисная служба выстроена под эксплуатацию дизелей Cummins или Mercedes-Benz. Главное, что на рамы, которые есть у МЗКТ, можно установить любой двигатель с минимальными проблемами по компоновке. С гражданскими автомобилями почти та же самая история, только здесь есть ограничения по нормам токсичности отработавших газов, и применительно к России ниже Евро‑4 и Евро‑5 опуститься не удастся.

Если углубиться в 65-летнюю историю МЗКТ, то легко заметить, что основными моторами для нескольких поколений этих автомобилей были отечественные двигатели. В первую очередь танковые V12 семейства В‑2 или Д12, с огромным объемом 38,8 л, мощностью 500–600 л. с., с крутящим моментом 2000–2500 Н.м. Имея рядовые характеристики мощности и момента и большой расход топлива, ресурсом те моторы не радовали. На рубеже 60–70 годов возникла идея продольно «спарить» два ЯМЗ‑236 V6 в оригинальном блоке. Так в Ярославле появился ЯМЗ‑240 V12. В конце 80-х, в том числе и для работы на конвейер МЗКТ, построили Тутаевский моторный завод. С развалом СССР ТМЗ и ЯМЗ разделились, в Тутаеве выпускали только «восьмерки» ТМЗ‑8424, ТМЗ‑8437, ТМЗ‑8463, а в Ярославле осталось производство 12-цилиндровых ЯМЗ‑840/ЯМЗ‑8401. Еще в 80-х годах сформировался основной состав потребителей двигателей семейства ЯМЗ‑840. Моторы V12 ЯМЗ‑8401.10 550 л. с., 650 л.с и ЯМЗ‑845, 730 л. с. преимущественно устанавливали на карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Для многоосных шасси МЗКТ‑7413 и КЗКТ‑7428 Курганского завода использовали двигатели V‑12 ЯМЗ‑8401.10–24 мощностью 650 л. с. С 2010 года из Тутаевских моторов на МЗКТ используют в основном «восьмерки» мощностью 600 л. с. и выше. С 2014-го выпускают один из самых современных тутаевских двигателей ТМЗ‑85431.10 мощностью 600 л. с. Его ставят на тягачи МЗКТ‑742910.

Мотор ТМЗ‑864.10 с Common Rail, с рециркуляцией отработавших газов, с турбиной, оснащенной механизмом изменяемой геометрии, укладывается в нормы Евро‑4. Планируемый ранее к выпуску ТМЗ‑864 Евро‑5 с нейтрализацией мочевиной SCR пока не освоен.

Не остаются без работы на минских тягачах и двигатели ЯМЗ. Самым распространенным ранее был V8 ЯМЗ‑7511.10 мощностью 400 л. с. при 1900 об/мин, с моментом 1715 Н.м при 1100–1300 об/мин. Но это мотор с механическим ТНВД и поэтому укладывается только в нормы Евро‑2. Следующая версия легендарного ЯМЗ‑238 — дизели ЯМЗ‑658, которые уже оснащаются топливной системой Common Rail и отвечают стандартам Евро‑4. Мощность двигателя 420 л. с., крутящий момент 1766 Н.м.

Тутаевский мотор одно время выпускали и на Минском моторном заводе

Выпускают в Ярославле и ЯМЗ‑658 в исполнении Евро‑5 с мочевиной, кроме настройки в 420 л. с. есть и более мощная, до 500 л. с., а крутящий момент вырос до 2000 Н.м. Увеличиваются объемы производства рядных двигателей ЯМЗ‑650. Это лицензионный дизель Renault dCi11, объемом 11,12 л, размерностью 123х156 мм, с турбонаддувом и интеркулером, с общей для всех цилиндров головкой блока, с четырьмя клапанами на цилиндр. У мотора три настройки мощности: 311, 361 и 412 л. с. при 1900 об/мин, крутящий момент от 1215 до 1870 Н.м при 1100–1300 об/мин. На МЗКТ используют эти моторы с максимальной настройкой мощности. Моторы ЯМЗ‑651 и ЯМЗ‑652 — не что иное как модернизированный вариант ЯМЗ‑650, доведенный до норм Евро‑4. В этих дизелях для нейтрализации отработавших газов применяется система EGR. Здесь раствор мочевины AdBlue не нужен. Двигатель ЯМЗ‑653 выполняет нормы Евро‑5, настройка мощности — 420 л. с., с крутящим моментом 1985 Н.м., для нейтрализации используют систему SCR, то есть с водным раствором мочевины.

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Раньше не могло быть и речи о применении на автомобилях МЗКТ импортных двигателей, но теперь для экспортных поставок, тем более для коммерческих исполнений тягачей и шасси, — пожалуйста. На автомобили МЗКТ с недавних пор устанавливают голландские рядные «шестерки» объемом 12,9 л PACCAR МХ и МХ13 компании DAF Trucks.

На МЗКТ‑7416 устанавливают дизель Cummins QSX15 мощностью 600 л. с., максимальным крутящим моментом 2400 Н.м при 1300–1600 об/мин. Это рядная «шестерка» объемом 15 л, размерностью 137х169 мм.

Еще один возможный двигатель для автомобилей МЗКТ — американский Caterpillar C15 ACERT. Это рядная «шестерка» рабочим объемом 15,2 л, размерностю 137,2х171 мм, мощности от 435 до 603 л. с. при 1800–2100 об/мин, крутящий момент 2102–2509 Н.м при 1000–1600 об/мин.

Кроме того, на МЗКТ используют германские дизели Deutz TSD2015. Это целое семейство «водяных» двигателей, куда входят V6 объемом 11,9 л и V8 15,9 л.

Двигатели Paccar DAF MX на МЗКТ начали устанавливать недавно

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