Нельзя просто взять и переделать ракетовоз в самосвал. И вот почему!
Изначально МАЗ-543 был ортодоксальным ракетовозом – махиной, созданной исключительно на потребу армии. Однако выпускались эти тягачи серийно, и поэтому со временем получилась и довольно широкая линейка вполне гражданских грузовиков, хоть и поражающих своими размерами и видом.
Так, методом своеобразного «параллельного переноса» появились лесовозы и трубовозы, а затем – бортовые грузовики, автокраны и даже пожарные машины. А вот самосвала из МАЗ-543 толком не получилось, хотя попытка такая была. Почему?
Кабина прототипа МАЗ-7510 имела яркий желтый цвет, а самосвальный кузов выкрасили в оранжевый, тем самым подчеркнув мирное назначение «вояки в отставке». Но вот грузоподъемность у него получились так себе – всего 19 тонн, тогда как самый скромный БЕЛАЗ-540 брал на борт целых 27 тонн.
У МАЗа были свои козыри – полный привод и централизованная подкачка колес, однако концовка этой битвы была предрешена. А вот как эта битва проходила – смотрим в видео!
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Источник: Гора автофактов
Фото: Youtube
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