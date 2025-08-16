За что полюбили Спартака армии разных стран

Эксперт Крючков рассказал о самом загадочном российском бронеавтомобиле

В ходе модернизации военной техники иногда случается неразбериха с идентификацией модели. Особенно когда технические изменения сопровождаются сменой не только буквенно-цифровых индексов, но и имени собственного. ВПК-Урал, Спартак, ВПК-59095С, АМН-590951, 59097, 590911. Достаточно? А ведь перед нами версии, в том числе и экспортные, серийного бронеавтомобиля разработки ООО «Военно-промышленная компания». Почти как в фильме «Москва слезам не верит»: «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Жора».

Чтобы убрать путаницу, достаточно поступить аналогично произношению французских слов — отбросить несколько последних символов. Пусть далее по тексту автомобиль многоцелевого назначения носит аббревиатуру АМН-5909 и имя Спартак.

Уральские корни Спартака

Бронеавтомобиль Спартак с использованием грузовых узлов и агрегатов относится к категории транспортных средств, хорошо защищенных от пуль, осколков и поражающих факторов взрывных устройств.

Бронеавтомобиль Спартак. Борта и корма автомобиля оснащены бойницами для ведения огня из личного оружия десантников.

По западной классификации бронемобиль принадлежит к классу MRAP. Автомобиль производят серийно, в значительных количествах поставляют в армию России, применяют в зоне СВО. Несколько десятков АМН-5909, вооруженных автоматическими гранатометами, используют вооруженные силы Ливии. Есть они и у Национальной гвардии Казахстана. Единичные экземпляры Спартака, оснащенные крупнокалиберными пулеметами Браунинга М2 калибром 12,7 мм, замечены в Габоне.

АМН-5909 способен преодолеть уклон до 31 градуса, косогор до 20 градусов, ров глубиной 0,6 метра, брод 1,75 метра.

Сейчас в основе наиболее распространенной версии АМН-5909 – однообъемный сварной несущий бронекорпус с V-образным днищем. Компоновка капотная. Баллистическая защита корпуса позволяет противостоять крупнокалиберным пулям вплоть до боеприпаса Б-32 патрона 14,5×114 мм в лобовой проекции и Б-32 патрона 12,7×108 мм в борт и корму. Это приблизительно соответствует 4 уровню международного стандарта STANAG-4569.

Противоминная защита, в зависимости от модификации АМН-5909, позволяет выдержать подрыв боеприпаса от 6 до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем и колесом, что соответствует 2-3 уровню нормативов STANAG.

Силовой агрегат Спартака – от грузового автомобиля Урал. Это рядный 6,65-литровый турбодизель ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробки передач ЯМЗ-1105.

Примечательно, что современный дизель с чугунным блоком и головкой весит всего 640 кг. Это существенно меньше, чем у шестицилиндровых V-образных двигателей ЯМЗ сопоставимой мощности (их масса составляет почти тонну).

Колесная формула полноприводного бронеавтомобиля – 4×4. Распределением крутящего момента по осям заведует двухступенчатая раздаточная коробка Урала с блокируемым межосевым дифференциалом. Ведущие мосты и рессорная подвеска тоже позаимствованы у грузовика из Миасса.

Вооружение Спартака

В комплектацию Спартака входит:

8,5-тонная лебедка с длиной троса 30 метров

система регулировки давления в шинах

кондиционер

небольшая стрела с лебедкой для снятия и подъема запасного колеса.

Масса запасного колеса – больше ста килограммов. Его снятие/погрузку трудно выполнить без механической помощи. Поэтому Спартак оборудован мини-стрелой с лебедкой.

В крыше установлен люк и защищенная броней со вставками из пуленепробиваемых стекол турель для вооружения. Им могут быть:

12,7-мм крупнокалиберный пулемет Корд

7,62-мм пулемет Печенег

автоматический гранатомет АГС-30.

Возможен монтаж модулей вооружения. Например, башни БПУ-1 от БТР-80 с 14,5-мм пулеметом КПВТ или дистанционно-управляемого модуля Арбалет ДМ с системой стабилизации и многоканальным прицелом.

На крыше Спартака – поворотная башня с 12,7-мм пулеметом Корд. Стрелок защищен бронелистами и пулестойкими стеклами.

Модификации бронеавтомобиля могут нести 40-ствольную систему залпового огня Торнадо-Г или 57-мм зенитную пушку С-60.

Характеристики АМН-5909 следующие:

вместимость – 10 человек, включая водителя

габариты – 6500×2550×2800 мм

дорожный просвет – 400 мм

масса – 14,5 тонн

масса буксируемого прицепа – до 5 тонн

грузоподъемность – 2 тонны

максимальная скорость – 100 км/ч

запас хода – до 1000 км.

Конкуренты Спартака

Если сравнить массо-габаритные показатели, защищенность и ряд конструктивных особенностей Спартака с другими отечественными бронеавтомобилями, то его одноклассником однозначно является хорошо известный MRAP К-53949 4×4 Феникс производства Ремдизель из группы КАМАЗ. Формально — конкурент.

Но реалии таковы, что для быстрого насыщения нашей армии хорошо защищенными автомобилями и их модификациями нужно несколько производителей подобной техники.

