Российские боевые машины будут оснащать новым высокотехнологичным мотором

Стартовали испытания новейшего дизельного двигателя УТД-32Т для БМП-3

Холдинг «Высокоточные комплексы», который является частью ГК Ростех, завершил предварительные испытания новейшего дизельного двигателя УТД-32Т.

Он предназначен для модернизированных версий боевых машин пехоты БМП-3. Новый двигатель отличается значительно улучшенными характеристиками и повышенной мощностью по сравнению с предыдущей моделью.

Как информировали в холдинге, за последние годы на предприятии была проведена глубокая модернизация производственных мощностей: внедрено новое оборудование и увеличено количество испытательных стендов. Это дало возможность выполнять гособоронзаказ параллельно с разработкой новых изделий, включая двигатель УТД-32Т.

Отмечается, что новая модель обладает увеличенным крутящим моментом и мощностью, а также оборудована системой турбонаддува и вентиляторным охлаждением. При этом масса двигателя возросла всего на 7%, что позволяет сохранить высокие показатели удельной мощности машины даже с учетом установки дополнительных систем, таких как элементы бронезащиты и другое бортовое оборудование.

Создание и испытания нового двигателя УТД-32Т представляют собой важный этап в развитии российской бронетехники. Повышение мощности и энергоэффективности силовой установки открывает новые возможности для глубокой модернизации БМП-3, превращая её в платформу, способную нести современные боевые модули, средства радиоэлектронной борьбы и дополнительную защиту без ухудшения подвижности.

Источник: Ростех

Лежнин Роман
Фото:официальный Telegram-канал холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех
06.08.2025 
