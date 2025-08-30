Рейтинг танков СВО — шесть самых грозных машин мира
Существует легион объективных (и не очень) показателей, по которым сравнивают военную технику. В том числе танки. Но, как известно, воюют люди, а не цифры, поэтому даже самые передовые характеристики не гарантируют превосходство на поле боя. Равно как и агрессивная реклама не связана с успехом. Навязчиво продвигаемый «легендарный и совершенный» на деле может оказаться посредственным, сложным в обслуживании или непомерно дорогим.
Но есть один аргумент, который невозможно опровергнуть: число выпущенных экземпляров. Большой «тираж» – верный признак удачной в целом конструкции, хороших боевых возможностей, удачного соотношения цена-качество, широкого распространения в войсках по всему миру.
С оглядкой на объем выпуска можно составить своеобразную табель о рангах и для танков противоборствующих сторон в зоне СВО. Вот она.
6-е место. Challenger-2 FV-4034 (Великобритания)
Состоит на вооружении ВСУ. Речь идет не о массовой поставке, а о символической передаче десятка с лишним экземпляров. Да и откуда взять больше, если Туманным Альбионом произведено всего лишь около 450 машин?
Танк провозглашен легендарным и самым защищенным в мире, но долгое время ВСУ оберегали Челленжеры, не пуская на поле боя. Огневое соприкосновение в результате все же состоялось. Несколько FV-4034 уже уничтожены российскими войсками. Налицо серьезная имиджевая потеря — танк считался неуязвимым, и это первые поражения машин противником.
В арсенале Челленджера мощная комбинированная броня. Но масса танка и без дополнительного комплекта динамической защиты составляет 64 тонны (а с полным набором – 75 тонн), что даже с 1200-сильным дизельным двигателем не обеспечивает высокой подвижности.
Козырем вооружения FV-4034 считается единственная среди основных боевых танков НАТО нарезная пушка L30A1 калибром 120 мм с боекомплектом 49 снарядов и современная система управления огнем. Остается добавить, что орудие не оснащено автоматом заряжания и его скорострельность зависит от физической формы заряжающего.
5-е место. Leopard-2 (Германия)
Состоит на вооружении ВСУ. Общий «тираж» танка всех модификаций – порядка 3600 единиц. Из них меньше сотни версий 2А4 и 2А6 поставлены Украине разными странами Запада.
На бумаге возможности Леопарда-2 впечатляют: комбинированное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель мощностью 1500 л.с., 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall с увеличенной длиной ствола и боекомплектом 42 снаряда, совершенная оптика и электроника.
Реалии приземляют. Масса упомянутых версий танка – 57-62 тонны, что приводит к снижению подвижности и проходимости. Леопард не только тяжелый, но и достаточно громоздкий танк. Плюс дороговизна, сложность конструкции, ненадежность, проблемы с серьезным ремонтом в полевых условиях.
Потери Леопардов от подрыва на минах, ударов дронами и артиллерией не единичны.
4-е место. Т-64 (СССР, Россия, Украина)
Советская разработка конца 1960-х годов. За годы производства выпущено больше 10 000 машин разных модификаций.
Для своего времени у танка достаточно передовая конструкция. Корпус из комбинированной многослойной брони (впервые в мире), гладкоствольная 125-мм пушка с боекомплектом 37 выстрелов и механизмом заряжания, обеспечивающим скорострельность до 10 выстрелов в минуту.
Силовая установка — компактный двухтактный дизель семейства 5ТД по прозвищу «чемодан» со встречным движением поршней мощностью 700-850 л.с., в зависимости от модификации.
Масса танка – от 38 до 43 тонн (с комплектом дополнительной защиты). Танк оказался весьма своеобразным, но дорогим и сложным как в обслуживании, так и в производстве. Несмотря на попытки совершенствования, на сегодня устарел.
Тем не менее, в боевых действиях используется обеими сторонами. Причем для ВСУ к началу СВО он являлся самым массовым танком (модификации Т-64БВ, Т-64БВ 2017 года, Т-64БМ), что объясняет и значительные потери этих машин в ходе конфликта.
3-е место. Abrams M1 (США)
Несколько десятков американских машин модификации М1А1 были переданы ВСУ. На сегодня большая часть Абрамсов потеряна. Не потому, что танк хуже других западных моделей, а скорее из-за активного использования.
Суммарный же «тираж» Abrams всех модификаций давно уже перевалил за 10 000 экземпляров. Танк широко распространен по всему миру. В его активе – многослойная противоснарядная броня, особенно стойкая к поражающим факторам в лобовой части корпуса и башни.
Двигатель – газотурбинный, мощностью 1500 л.с. Вооружение современных модификаций – стабилизированная гладкоствольная 120-мм пушка М-256, аналогичная орудию Rheinmetall. Боекомплект 40 унитарных снарядов. Подачу снарядов осуществляет заряжающий.
Вспомогательное вооружение – два 7,62-мм и один 12,7-мм пулеметы. В оснащении есть современные прицелы, система управления огнем, средства связи.
Недостатки танка: уязвимые борта, корма и крыша башни, низкая проходимость, высокая масса (от 57 тонн и выше), обилие ненадежных подсистем, высокая пожароопасность, низкая скорость поворота большой башни. И это далеко не полный перечень.
2-е место. Т-80 (СССР, Россия)
Это танк с газотурбинным двигателем в отечественном исполнении. Мощность силовой установки – 1250 л.с. Общий объем выпуска – больше 10 000 экземпляров. Самый динамичный и подвижный российский танк. Актуальная модификация носит индекс Т-80БВМ.
Боевая масса – 46 тонн. Бронирование – противоснарядное. Вооружение: гладкоствольная 125 мм пушка 2А46М с 28 выстрелами в механизме заряжания плюс 20 выстрелов в боеукладке.
Танк снабжен обновленной динамической защитой, противодроновыми и противокумулятивными сетками промышленного изготовления, современными прицельными приспособлениями и средствами связи.
Главный конек танка в сравнении с дизельными собратьями – быстрый и надежный пуск газотурбинного двигателя при отрицательных температурах. В том числе экстремально низких. Расплачиваться за плюсы силовой установки приходится большим расходом топлива и меньшим запасом хода.
1-е место. Т-72 и Т-90 (СССР, Россия)
Рабочая лошадка нашей армии и ее продвинутый собрат на общей платформе. За годы производства выпущено больше 30 000 (!) Т-72 разных модификаций.
Счет собранных Т-90 тоже идет на тысячи экземпляров. Подобная массовость однозначно говорит о признании.
Машины стоят на вооружении армии России, а их экспортные версии служат во многих государствах мира. Актуальные модификации танков носят индексы Т-72Б3М и Т-90М Прорыв.
Оба танка – с противоснарядным бронированием корпусов и башен (отличаются машины как раз башнями и оснащением). Боевая масса – от 47 тонн до 51 тонны. В моторно-трансмиссионных отделениях установлены дизельные двигатели мощностью 840-1130 л.с.
Вооружены Т-72Б3М и Т-90М доработанными под современные боеприпасы стабилизированными 125-мм пушками семейства 2А46 с автоматом заряжания на 22 выстрела плюс 18-20 в боеукладке. Орудия обладают повышенной кучностью и ресурсом.
Танки комплектуют современными прицелами, системами управления огнем, усовершенствованными динамическими защитами, противодроновыми и противокумулятивными сетками, резиноармированными защитами моторных отсеков, маскировочными комплектами Накидка, бортовыми средствами радиоэлектронной борьбы.
В лучших традициях нашего танкостроения обе машины обладают высокой проходимостью, хорошей подвижностью, ремонтопригодностью, простотой в управлении и эксплуатации.
