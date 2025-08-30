Рейтинг танков СВО — шесть самых грозных машин мира

Эксперт Крючков оценил основные танки по результатам реальных военных действий

Существует легион объективных (и не очень) показателей, по которым сравнивают военную технику. В том числе танки. Но, как известно, воюют люди, а не цифры, поэтому даже самые передовые характеристики не гарантируют превосходство на поле боя. Равно как и агрессивная реклама не связана с успехом. Навязчиво продвигаемый «легендарный и совершенный» на деле может оказаться посредственным, сложным в обслуживании или непомерно дорогим.

Но есть один аргумент, который невозможно опровергнуть: число выпущенных экземпляров. Большой «тираж» – верный признак удачной в целом конструкции, хороших боевых возможностей, удачного соотношения цена-качество, широкого распространения в войсках по всему миру.

Российский Т-72Б3М — самый массовый, недорогой и оптимальный танк на поле боя.

С оглядкой на объем выпуска можно составить своеобразную табель о рангах и для танков противоборствующих сторон в зоне СВО. Вот она.

6-е место. Challenger-2 FV-4034 (Великобритания)

Состоит на вооружении ВСУ. Речь идет не о массовой поставке, а о символической передаче десятка с лишним экземпляров. Да и откуда взять больше, если Туманным Альбионом произведено всего лишь около 450 машин?

Британский Chellenger FV-4034. В максимальной комплектации – самый тяжелый танк. Его боевая масса может достигать 75 тонн! Какая уж тут подвижность и маневр.

Танк провозглашен легендарным и самым защищенным в мире, но долгое время ВСУ оберегали Челленжеры, не пуская на поле боя. Огневое соприкосновение в результате все же состоялось. Несколько FV-4034 уже уничтожены российскими войсками. Налицо серьезная имиджевая потеря — танк считался неуязвимым, и это первые поражения машин противником.

В арсенале Челленджера мощная комбинированная броня. Но масса танка и без дополнительного комплекта динамической защиты составляет 64 тонны (а с полным набором – 75 тонн), что даже с 1200-сильным дизельным двигателем не обеспечивает высокой подвижности.

Козырем вооружения FV-4034 считается единственная среди основных боевых танков НАТО нарезная пушка L30A1 калибром 120 мм с боекомплектом 49 снарядов и современная система управления огнем. Остается добавить, что орудие не оснащено автоматом заряжания и его скорострельность зависит от физической формы заряжающего.

5-е место. Leopard-2 (Германия)

Состоит на вооружении ВСУ. Общий «тираж» танка всех модификаций – порядка 3600 единиц. Из них меньше сотни версий 2А4 и 2А6 поставлены Украине разными странами Запада.

Немецкий Леопард-2. Современное оснащение, но автомат заряжания орудия отсутствует. Данный экземпляр выведен из строя не пробитием брони, а «ослеплением»: разбиты прицелы и приборы наблюдения. Повреждено орудие.

На бумаге возможности Леопарда-2 впечатляют: комбинированное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель мощностью 1500 л.с., 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall с увеличенной длиной ствола и боекомплектом 42 снаряда, совершенная оптика и электроника.

Реалии приземляют. Масса упомянутых версий танка – 57-62 тонны, что приводит к снижению подвижности и проходимости. Леопард не только тяжелый, но и достаточно громоздкий танк. Плюс дороговизна, сложность конструкции, ненадежность, проблемы с серьезным ремонтом в полевых условиях.

Потери Леопардов от подрыва на минах, ударов дронами и артиллерией не единичны.

4-е место. Т-64 (СССР, Россия, Украина)

Советская разработка конца 1960-х годов. За годы производства выпущено больше 10 000 машин разных модификаций.

Для своего времени у танка достаточно передовая конструкция. Корпус из комбинированной многослойной брони (впервые в мире), гладкоствольная 125-мм пушка с боекомплектом 37 выстрелов и механизмом заряжания, обеспечивающим скорострельность до 10 выстрелов в минуту.

Силовая установка — компактный двухтактный дизель семейства 5ТД по прозвищу «чемодан» со встречным движением поршней мощностью 700-850 л.с., в зависимости от модификации.

Масса танка – от 38 до 43 тонн (с комплектом дополнительной защиты). Танк оказался весьма своеобразным, но дорогим и сложным как в обслуживании, так и в производстве. Несмотря на попытки совершенствования, на сегодня устарел.

Украинский Т-64БВ образца 2017 года с двигателем 5ТДФМ мощностью 850 л.с. Оригинальный, но сложный двухтактный дизель с ограниченным ресурсом. Модернизационный потенциал танка исчерпан. Ходовая часть не рассчитана на массу 43 тонны, полученную доработками и усилением защиты.

Тем не менее, в боевых действиях используется обеими сторонами. Причем для ВСУ к началу СВО он являлся самым массовым танком (модификации Т-64БВ, Т-64БВ 2017 года, Т-64БМ), что объясняет и значительные потери этих машин в ходе конфликта.

3-е место. Abrams M1 (США)

Несколько десятков американских машин модификации М1А1 были переданы ВСУ. На сегодня большая часть Абрамсов потеряна. Не потому, что танк хуже других западных моделей, а скорее из-за активного использования.

Американский Abrams М1А1 с мощным газотурбинным двигателем. Многослойное противоснарядное бронирование передней части не спасает от пожаров, которые начинаются с относительно слабо защищенной кормы.

Суммарный же «тираж» Abrams всех модификаций давно уже перевалил за 10 000 экземпляров. Танк широко распространен по всему миру. В его активе – многослойная противоснарядная броня, особенно стойкая к поражающим факторам в лобовой части корпуса и башни.

Двигатель – газотурбинный, мощностью 1500 л.с. Вооружение современных модификаций – стабилизированная гладкоствольная 120-мм пушка М-256, аналогичная орудию Rheinmetall. Боекомплект 40 унитарных снарядов. Подачу снарядов осуществляет заряжающий.

Вспомогательное вооружение – два 7,62-мм и один 12,7-мм пулеметы. В оснащении есть современные прицелы, система управления огнем, средства связи.

Недостатки танка: уязвимые борта, корма и крыша башни, низкая проходимость, высокая масса (от 57 тонн и выше), обилие ненадежных подсистем, высокая пожароопасность, низкая скорость поворота большой башни. И это далеко не полный перечень.

2-е место. Т-80 (СССР, Россия)

Это танк с газотурбинным двигателем в отечественном исполнении. Мощность силовой установки – 1250 л.с. Общий объем выпуска – больше 10 000 экземпляров. Самый динамичный и подвижный российский танк. Актуальная модификация носит индекс Т-80БВМ.

Российский T-80БВМ самой свежей модификации. Хорошо защищен со всех сторон. Незаменим в условиях экстремального холода.

Боевая масса – 46 тонн. Бронирование – противоснарядное. Вооружение: гладкоствольная 125 мм пушка 2А46М с 28 выстрелами в механизме заряжания плюс 20 выстрелов в боеукладке.

Танк снабжен обновленной динамической защитой, противодроновыми и противокумулятивными сетками промышленного изготовления, современными прицельными приспособлениями и средствами связи.

Главный конек танка в сравнении с дизельными собратьями – быстрый и надежный пуск газотурбинного двигателя при отрицательных температурах. В том числе экстремально низких. Расплачиваться за плюсы силовой установки приходится большим расходом топлива и меньшим запасом хода.

1-е место. Т-72 и Т-90 (СССР, Россия)

Рабочая лошадка нашей армии и ее продвинутый собрат на общей платформе. За годы производства выпущено больше 30 000 (!) Т-72 разных модификаций.

Современная версия Т-72Б3М. Противокумулятивные решетки в кормовой части корпуса уступили место блокам динамической защиты.

Счет собранных Т-90 тоже идет на тысячи экземпляров. Подобная массовость однозначно говорит о признании.

Машины стоят на вооружении армии России, а их экспортные версии служат во многих государствах мира. Актуальные модификации танков носят индексы Т-72Б3М и Т-90М Прорыв.

Оба танка – с противоснарядным бронированием корпусов и башен (отличаются машины как раз башнями и оснащением). Боевая масса – от 47 тонн до 51 тонны. В моторно-трансмиссионных отделениях установлены дизельные двигатели мощностью 840-1130 л.с.

Вооружены Т-72Б3М и Т-90М доработанными под современные боеприпасы стабилизированными 125-мм пушками семейства 2А46 с автоматом заряжания на 22 выстрела плюс 18-20 в боеукладке. Орудия обладают повышенной кучностью и ресурсом.

Танки комплектуют современными прицелами, системами управления огнем, усовершенствованными динамическими защитами, противодроновыми и противокумулятивными сетками, резиноармированными защитами моторных отсеков, маскировочными комплектами Накидка, бортовыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Российский Т-90М Прорыв. На башне увеличенного размера установлен дистанционно управляемый пулемет и усиленная защита с сетками и решетками.

В лучших традициях нашего танкостроения обе машины обладают высокой проходимостью, хорошей подвижностью, ремонтопригодностью, простотой в управлении и эксплуатации.

