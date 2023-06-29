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Почему иностранную технику бросают на поле бояПочему иностранную технику бросают на поле боя
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Почему иностранную технику бросают на поле боя

У немецких, французских, британских и американских боевых машин есть немало минусов, один из которых – капризная электроника.

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Излишний комфорт и продвинутые электронные технологии, применяемые в иностранной бронетехнике в реальной боевой обстановке, часто являются большим минусом.

Осколок гранаты, попадание пули, а также сотрясение от взрыва может привести к обездвиженности бронемашины напичканной электроникой.

Чем больше иностранных бронемашин появляется на линии боестолкновения при проведении СВО, тем сильнее снижается боеспособность украинской армии, считают эксперты. Наша техника и ее надежность выше любых иностранных образцов. Поэтому, как заявляют депутаты, «необходимо укреплять нашу военную промышленность и военную науку перед современными вызовами».

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Мнение эксперта

За Рулем

Николай Зубрилин, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме:

— Техника встает по причине отказа электронного оборудования. В таком случае (в отличии от простого ремонта российской техники, где любую проводку можно зачистить и сконтактировать обычным ручным способом и с применением изоленты защитить от замыкания), в иностранной технике при восстановлении электроники требуются приборы для проведения диагностирования и нового прошивания-перепрограммирования электронной системы. Без этого она превращается в кучу металла, которая обездвижена и даже невозможно запустить двигатель.

Также обстоит проблема и с пневмоподушками (на английских бронемашинах), которые позволяют менять клиренс, тем самым повышая проходимость на пересеченной местности. Дополнительно пневмоподушки обеспечивают более мягкий ход и комфортность для экипажа. Но есть недостаток и здесь! В случае выхода из строя пневмосистемы бронемашина садится на брюхо и её ходовые качества резко снижаются.

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Понятно, что в боевой обстановке никто электронику прошивать не будет, как и заменой пробитых пневмобаллонов в поле заниматься некому. Экипажи просто покидают бронемашины и техника остается на поле боя как груда металла.

Фото: Armin Weigel/DPA

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За РулемКирилл Панов
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