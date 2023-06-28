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Боец спецназа сделал из «буханки» бронемобиль

Теперь ему нужен бензин, чтобы доехать на машине в зону СВО.

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Находясь дома в Екатеринбурге на лечении после ранения в зоне СВО, боец спецназа ГРУ Андрей Крылов решил не сидеть сложа руки.

Он купил старый УАЗ, прозванный в народе «буханкой», и сделал из нее бронемобиль. На переоборудование внедорожника Андрей потратил все свои сбережения. Теперь он готов вернуться на фронт.

«Несколько месяцев назад я вернулся в Екатеринбург из зоны СВО. Там я получил ранение в ногу во время выполнения задачи, поставленной командованием. Ногу я восстановил и теперь планирую вернуться в строй. Чтобы не ехать к своим ребятам с пустыми руками, я приобрел "буханку". Для большей пользы я переделал машину. Теперь это не просто "буханка", а настоящий бронемобиль», — рассказал порталу Ura.ru Крылов.

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Подобные бронированные автомобили незаменимы на фронте.

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«Я установил на машину лебедку. Ее грузоподъемность почти 5 тысяч кг. Обошлась она мне где-то в 65 тысяч рублей. Также сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка. Такой автомобиль будет незаменим на фронте. Иногда нужно перевозить раненых ребят, иногда гуманитарный груз. Ездить приходится много. Я готов все чеки предоставить, чтобы люди понимали, что их деньги ушли не на личные прихоти, а именно на бензин», — говорит Андрей, который попросил неравнодушных земляков помочь ему с покупкой топлива.

Фото: Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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