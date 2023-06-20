Сколько танков надо для наступления

Расчет количества бронетехники для разных операций имеет четкую и простую формулу.

Забегая вперед, надо сказать, что танков, поставленных Украине странами НАТО, никак не хватит для прорыва. Даже на одном небольшом участке. А если учесть, что значительная часть их уже выведена из строя, о наступлении и речи быть не может.

Военным экспертам это было ясно еще до попыток ВСУ идти в наступление. В частности, о невозможности подобной операции говорит доктор военных наук Константин Сивков.

Как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса поставили Украине почти всю обещанную боевую технику. Это 1550 бронемашин и 230 танков, которых хватило на 9 бронетанковых бригад. Но это только звучит впечатляюще.

«Для того чтобы обеспечить успешное наступление и прорыв обороны, нужно иметь примерно 20–25 танков на километр фронта. С теми танками, что поставили страны НАТО, полоса наступления – 10–15 километров. Если совсем низкая плотность танков – 20 километров, то будут большие сомнения в успешности такого наступления», – объяснил Константин Сивков.

В результате, из-за небольшой ширины полосы наступления, войска Украины рискуют быть окруженными и разбитыми. При расширении полосы танки можно легко выбивать по одному.

«Эта полоса наступления будет насквозь простреливаться всеми типами наших противотанковых ракетных комплексов и артиллерией. Это будет огневой мешок. Для того чтобы обеспечить успешное наступление, нужно иметь возможность наступать в полосе хотя бы 30–40 километров», – пояснил Сивков.

То есть, ВСУ даже не стоило пытаться наступать, гробя своих людей, не имея в своем распоряжении 600-1000 танков. На этом фоне 230 танков, которые нашлись в Европе, – ничто. И все профессиональные военные это знали. Также не следует забывать о важности наличия резерва, которого у ВСУ нет, как и надежд на новые хоть сколько-то значительные поставки танков.

«Мало прорывать оборону, нужно иметь резерв танков, чтобы ввести их в прорыв и расширять его, наносить удары по флангам. А у них этого резерва не будет, придется вводить в действие уже не танки, которые по большей части будут уничтожены, а легкие бронированные машины, которые тоже будет уничтожены. Поэтому расчет на то, что им удастся успешно решить задачу прорыва нашей обороны с последующим заметным результатом, совсем невелик. Они могут даже на отдельном участке прорвать нашу оборону, проникнуть внутрь, но потом наши подошедшие резервы уничтожат их в огневом мешке», – объяснил в эфире радио Sputnik Константин Сивков.

Для информации: справочник IISS The Military Balance считает, что в строю и в резерве Российской армии есть порядка 13 тысяч танков всех типов. Военный рейтинг Global Firepower считает, что Армия России имеет почти 22 тысяч танков.

Фото: Минобороны РФ