Как в России придумали новый тип военных грузовиков

Эксперт Крючков рассказал, как зарубежные компании копируют российские грузовики

Транспорт для перевозки армейских грузов и его защита – достаточно объемная тема. Для неспециалистов сильно упрощенная классификация такого транспорта состоит из двух крайностей и одной золотой середины.

При снабжении вооруженных сил иногда используют и обычные коммерческие грузовики. Разумеется, не от хорошей жизни. Если требуется защита кабины, то она, как правило, кустарного изготовления. Это одна крайность.

Другая – спроектированные специально для армии колесные машины с мощной баллистической и противоминной защитой, так называемые MRAP. Построены они с применением агрегатов от коммерческой техники, но здесь в угоду стойкости к поражающим факторам в жертву приносят грузоподъемность.

Третий и самый распространенный вариант – военизированные грузовики на базе коммерческих. Созданы с учетом армейских спецификаций. Если требуется защита, то ее делают промышленным способом. Вот о такой технике и пойдет речь.

Немецкие отголоски СВО

В начале июля 2025 года компания RMMV(Rheinmetall MAN Military Vehicles) со штаб-квартирой в Германии представила грузовики TGS-Mil Protected с бронированными кабинами на базе военных шасси TG-Mil, в основе которых, в свою очередь, лежит модульное семейство коммерческих грузовиков MAN серии TG.

Грузовик TG-Mil с незащищенной кабиной. На его базе сделана бронированная версия.

Вживую пока показана полноприводная версия колесной формулы 6×6. Сообщается, что спроектирована и модификация 8×8. То есть разработка находится на стадии штучных прототипов и сбора заказов для массового производства.

Отмечу сразу, это не прорыв, а результат выводов, навеянных чужим боевым опытом. Еще в июле 2023 автор видел на трассе М-4 Дон внушительную колонну новых КАМАЗов 8×8 с бронированными кабинами заводского исполнения, следовавших к местам боевых действий. Опыт СВО? Конечно!

Грузовики с бронированными кабинами нашего производства уже в серии. Налицо оперативная реакция российских заводов на потребность армии в защищенных автомобилях.

Но вернемся к немецким изделиям. За общими словами о высоком уровне бронирования двухместной кабины бескапотной компоновки, хорошем обзоре и усиленной крыше, пригодной для монтажа стрелкового оружия на поворотных креплениях, нет конкретных данных о классе защиты. Негласный стандарт для грузовиков, не превращенных в MRAP – 1-2 уровень по нормативу STANAG-4569. То есть баллистическая защита от бронебойных пуль калибра до 7,62 мм включительно.

TGS-Mil Protected. Бронированную версию MAN будут производить в Австрии. Объем выпуска всех моделей Rheinmetall MAN Military Vehicles на заводе в Вене составит 4000 машин в год.

Оснащение грузовиков TGS-Mil Protected 6×6 грузоподъемностью от 16 тонн и полной массой от 26 тонн включает:

двухступенчатую раздаточную коробку,

16-ступенчатую механическую,

12-ступенчатую автоматическую коробку передач.

На борту могут быть установлены:

современные электронные ассистенты помощи водителю,

климатическая установка,

средства связи,

светомаскировка,

инфракрасные фары ночного видения,

система Mission mode, отключающая все активно излучающие системы автомобиля в зонах с плотной радиоэлектронной борьбой.

Двигатели – шестицилиндровые рядные дизели MAN D26 с турбонаддувом мощностью до 520 л.с. и максимальным крутящим моментом до 2650 Н.м. Экологический класс – от Евро-2 до Евро-6. Последний, вероятно, предназначен для специфических армий, планирующих вести боевые действия в условиях экологически чистых взрывов, стерильных осколков и обезжиренных пуль.

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