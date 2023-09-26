Секреты военной техники — как (и зачем) бронируют грузовики

КАМАЗ оснастил автомобили бескапотной компоновки семейства Мустанг-М новыми кабинами, которые эффективно защищают экипаж от пуль и осколков.

Считается, что грузовики с капотом перед кабиной лучше противостоят взрывам мин. В теории – справедливое утверждение.

Но у бескапотников есть преимущества. Например, лучшие обзорность и маневренность. Поэтому наша армия массово их применяет.

И экипажи машин бескапотной компоновки нуждаются в надежной защите от подрыва на минах, от поражения пулями и осколками.

Броня крепка

Группа КАМАЗ, чья техника военного назначения несет службу в зоне СВО, уже поставляет армии модернизированные четырехосные и трехосные полноприводные модели 6350 и 5350 семейства Мустанг-М. При их производстве учтен опыт боевых действий.

Грузовики оснащены дизельными V-образными «восьмерками» КАМАЗ-740 увеличенной мощности, бронированной защитой двигателя, радиатора, топливных баков и ящика аккумуляторной батареи.

Грузоподъемность бронированного четырехосного грузовика КАМАЗ-6350 осталась прежней — 10 тонн.

У грузовика КАМАЗ-5350 к двум топливным бакам емкостью 125 и 170 литров добавлен резерв – две канистры по 20 литров.

Основное новшество — кабины со спальным местом и улучшенными эксплуатационными свойствами. В первую очередь – с усиленным бронированием. Модернизированные грузовики обеспечивают противоминную защиту экипажа на уровне 2 класса по отечественному стандарту ОТТ 9.1.12.1-2010 и баллистическую защиту (от пуль и осколков) не ниже 2 класса.

Бронелисты и пулестойкие стекла кабин Мустангов обеспечивают баллистическую защиту второго класса.

Дополнительно можно установить противокумулятивные сетки спереди и по бокам кабины, а также козырьки для защиты крыши.

Противокумулятивные сетки и козырьки защиты крыши прижились не только на танках. Теперь ими оснащают и грузовики.

Боевой тюнинг

Модернизировать можно и находящиеся в эксплуатации машины.

КАМАЗ разработал бронированную кабину, которая устанавливается вместо штатной.

Она подходит для грузовиков семейства Мустанг, тяжелых внедорожных шасси КАМАЗ-6560 (используется, например, для зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С, системы дистанционного минирования Земледелие), седельных тягачей КАМАЗ-65225, 65221, 53504, 6450, бортовых КАМАЗ-65224.

Сменная бронированная кабина для грузовиков КАМАЗ, находящихся в эксплуатации.

В кабине в зависимости от модификации могут разместиться 2-3 человека. Предусмотрена комплектация со спальным местом.

Габариты бронированной кабины остались в пределах прежней незащищенной. По стандарту ОТТ 9.1.12.1-2010 она обеспечивает защиту от стрелкового и артиллерийского оружия не ниже 2 класса, от мин и гранат не ниже 1 класса.

Класс защиты кабины: от пуль и осколков – второй, противоминный — первый.

Характеристики автомобилей КАМАЗ с бронированными кабинами

Модель КАМАЗ-6350 (8х8) КАМАЗ-5350 (6х6) Снаряженная масса, кг 14 300 11 650 Полная масса, кг 24 500 17 850 Длина, мм 9830 8300 Ширина, мм 2550 2550 Высота, мм 3375 3180 Размер грузовой

платформы, мм 6650х2470х730 4890х2470х730 Клиренс, мм 390 390 Двигатель КАМАЗ-740.35 КАМАЗ-740.51 Мощность, л.с. 400 320 Коробка передач шестнадцатиступенчатая десятиступенчатая Раздаточная коробка КАМАЗ-621 механическая двухступенчатая Вместимость топливных баков, л 375 295 Максимальная скорость, км/ч 95 95 Преодолеваемый подъем, град не менее 31 не менее 31 Преодолеваемый брод, м 1,75 1,75 Преодолеваемый ров, м 1,4 1,4 Бронирование противопульно-противоосколочная + противоминная защита

О бронированном КАМАЗе нового поколения читайте тут.