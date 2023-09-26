Секреты военной техники — как (и зачем) бронируют грузовики
Считается, что грузовики с капотом перед кабиной лучше противостоят взрывам мин. В теории – справедливое утверждение.
Но у бескапотников есть преимущества. Например, лучшие обзорность и маневренность. Поэтому наша армия массово их применяет.
И экипажи машин бескапотной компоновки нуждаются в надежной защите от подрыва на минах, от поражения пулями и осколками.
Броня крепка
Группа КАМАЗ, чья техника военного назначения несет службу в зоне СВО, уже поставляет армии модернизированные четырехосные и трехосные полноприводные модели 6350 и 5350 семейства Мустанг-М. При их производстве учтен опыт боевых действий.
Грузовики оснащены дизельными V-образными «восьмерками» КАМАЗ-740 увеличенной мощности, бронированной защитой двигателя, радиатора, топливных баков и ящика аккумуляторной батареи.
Основное новшество — кабины со спальным местом и улучшенными эксплуатационными свойствами. В первую очередь – с усиленным бронированием. Модернизированные грузовики обеспечивают противоминную защиту экипажа на уровне 2 класса по отечественному стандарту ОТТ 9.1.12.1-2010 и баллистическую защиту (от пуль и осколков) не ниже 2 класса.
Дополнительно можно установить противокумулятивные сетки спереди и по бокам кабины, а также козырьки для защиты крыши.
Боевой тюнинг
Модернизировать можно и находящиеся в эксплуатации машины.
КАМАЗ разработал бронированную кабину, которая устанавливается вместо штатной.
Она подходит для грузовиков семейства Мустанг, тяжелых внедорожных шасси КАМАЗ-6560 (используется, например, для зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С, системы дистанционного минирования Земледелие), седельных тягачей КАМАЗ-65225, 65221, 53504, 6450, бортовых КАМАЗ-65224.
В кабине в зависимости от модификации могут разместиться 2-3 человека. Предусмотрена комплектация со спальным местом.
Габариты бронированной кабины остались в пределах прежней незащищенной. По стандарту ОТТ 9.1.12.1-2010 она обеспечивает защиту от стрелкового и артиллерийского оружия не ниже 2 класса, от мин и гранат не ниже 1 класса.
Характеристики автомобилей КАМАЗ с бронированными кабинами
|Модель
|КАМАЗ-6350 (8х8)
|КАМАЗ-5350 (6х6)
|Снаряженная масса, кг
|14 300
|11 650
|Полная масса, кг
|24 500
|17 850
|Длина, мм
|9830
|8300
|Ширина, мм
|2550
|2550
|Высота, мм
|3375
|3180
| Размер грузовой
платформы, мм
|6650х2470х730
|4890х2470х730
|Клиренс, мм
|390
|390
|Двигатель
|КАМАЗ-740.35
|КАМАЗ-740.51
|Мощность, л.с.
|400
|320
|Коробка передач
|шестнадцатиступенчатая
|десятиступенчатая
|Раздаточная коробка
|КАМАЗ-621 механическая двухступенчатая
|Вместимость топливных баков, л
|375
|295
|Максимальная скорость, км/ч
|95
|95
|Преодолеваемый подъем, град
|не менее 31
|не менее 31
|Преодолеваемый брод, м
|1,75
|1,75
|Преодолеваемый ров, м
|1,4
|1,4
|Бронирование
|противопульно-противоосколочная + противоминная защита
- О бронированном КАМАЗе нового поколения читайте тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен