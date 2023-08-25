Бронированный КАМАЗ нового поколения – грузовик или танк?

На форуме «Армия-2023» КАМАЗ представил семейство бронированных грузовиков для работы в условиях огневого противодействия противника.

Грузовик нельзя обеспечить защитой на уровне танка. Но опыт, приобретенный в ходе современных конфликтов, заставляет производителей усиливать бронирование колесной техники.

КАМАЗ активно дорабатывает защиту грузовиков военного назначения. Самая горячая новинка — семейство полноприводных автомобилей КАМАЗ-4385.

Четыре ведущих

В основе этих грузовиков шасси 4х4 с рядным шестицилиндровым турбодизелем КАМАЗ-610.10 мощностью 350 л.с., механической девятиступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаткой и блокируемым межосевым дифференциалом.

Грузовики комплектуют пневматическими бескамерными боестойкими шинами, способными при повреждениях сохранять подвижность на дистанции до 50 км.

Базовый многоцелевой автомобиль КАМАЗ-4385 оснащен двухместной кабиной и 3,5-метровой платформой с откидными боковыми и задним бортами, каркасом и тентом.

Базовая модификация КАМАЗ-4385 4х4 с двухместной кабиной.

Модификация КАМАЗ-4385 БПВ оборудована шестиместной кабиной повышенной вместимости и бортовой платформой длиной 1,5 метра.

КАМАЗ-4385 БПВ с шестиместной кабиной. Хорошо видны противокумулятивные сетки и козырек защиты верхней части кабины.

Броня от пуль, осколков, мин

Самое главное – все версии машины обеспечены серьезной «обороной». От пуль и осколков снарядов калибра 152 (155) мм люди в кабине защищены по 4-му классу (отечественный стандарт ОТТ-9.1.12.1-2010), стрелок в башенке – по 2-му классу.

От подрыва на мине, гранате или самодельном взрывном устройстве обеспечен 3-й класс. В локальных боковых проекциях возможна дополнительная защита вплоть до 6-го класса.

В дополнение к броне грузовики оборудованы противокумулятивными сетками спереди и по бортам, козырьками для защиты верхней части кабины.

У бронированного КАМАЗ-4385 стальная платформа (3,57 х 2,47 м) с металлическим полом.

Несмотря на разные размеры кабин, обе модификации оборудованы опорно-поворотными кольцами для монтажа башенок с вооружением. На борту КАМАЗов могут быть установлены пулеметы Печенег калибром 7,62 мм или Корд калибром 12,7 мм.

Небольшая грузовая платформа модели 4385 БПВ вместит запасное колесо, миномет и боеприпасы, а расчету место в большой защищенной кабине.

Характеристики автомобилей КАМАЗ-4385:



КАМАЗ-4385 (4х4) КАМАЗ-4385 БПВ 4х4 Снаряженная масса, кг 11960 13430 Полная масса, кг 15500 15140 Кабина защищенная двухместная защищенная шестиместная Размер грузовой платформы, мм 3570х2470х730 1495х1950х730 Клиренс, мм 367 Двигатель дизельный КАМАЗ-610.10, 350 л.с. Коробка передач механическая девятиступенчатая Раздаточная коробка КАМАЗ-621 механическая двухступенчатая Вместимость топливных баков, л 170+170 Максимальная скорость, км/ч не менее 100 Преодолеваемый подъем, град не менее 31 Преодолеваемый брод, м 1,75 Преодолеваемый ров, м 0,6 Броня противопульно-противоосколочная Вооружение пулемет Корд /12,7 мм

пулемет Печенег/7,62 мм пулемет Печенег/7,62

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