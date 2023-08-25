Бронированный КАМАЗ нового поколения – грузовик или танк?
Грузовик нельзя обеспечить защитой на уровне танка. Но опыт, приобретенный в ходе современных конфликтов, заставляет производителей усиливать бронирование колесной техники.
КАМАЗ активно дорабатывает защиту грузовиков военного назначения. Самая горячая новинка — семейство полноприводных автомобилей КАМАЗ-4385.
Четыре ведущих
В основе этих грузовиков шасси 4х4 с рядным шестицилиндровым турбодизелем КАМАЗ-610.10 мощностью 350 л.с., механической девятиступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаткой и блокируемым межосевым дифференциалом.
Грузовики комплектуют пневматическими бескамерными боестойкими шинами, способными при повреждениях сохранять подвижность на дистанции до 50 км.
Базовый многоцелевой автомобиль КАМАЗ-4385 оснащен двухместной кабиной и 3,5-метровой платформой с откидными боковыми и задним бортами, каркасом и тентом.
Модификация КАМАЗ-4385 БПВ оборудована шестиместной кабиной повышенной вместимости и бортовой платформой длиной 1,5 метра.
Броня от пуль, осколков, мин
Самое главное – все версии машины обеспечены серьезной «обороной». От пуль и осколков снарядов калибра 152 (155) мм люди в кабине защищены по 4-му классу (отечественный стандарт ОТТ-9.1.12.1-2010), стрелок в башенке – по 2-му классу.
От подрыва на мине, гранате или самодельном взрывном устройстве обеспечен 3-й класс. В локальных боковых проекциях возможна дополнительная защита вплоть до 6-го класса.
В дополнение к броне грузовики оборудованы противокумулятивными сетками спереди и по бортам, козырьками для защиты верхней части кабины.
Несмотря на разные размеры кабин, обе модификации оборудованы опорно-поворотными кольцами для монтажа башенок с вооружением. На борту КАМАЗов могут быть установлены пулеметы Печенег калибром 7,62 мм или Корд калибром 12,7 мм.
Характеристики автомобилей КАМАЗ-4385:
|КАМАЗ-4385 (4х4)
|КАМАЗ-4385 БПВ 4х4
|Снаряженная масса, кг
|11960
|13430
|Полная масса, кг
|15500
|15140
|Кабина
|защищенная двухместная
|защищенная шестиместная
|Размер грузовой платформы, мм
|3570х2470х730
|1495х1950х730
|Клиренс, мм
|367
|Двигатель
|дизельный КАМАЗ-610.10, 350 л.с.
|Коробка передач
|механическая девятиступенчатая
|Раздаточная коробка
|КАМАЗ-621 механическая двухступенчатая
|Вместимость топливных баков, л
|170+170
|Максимальная скорость, км/ч
|не менее 100
|Преодолеваемый подъем, град
|не менее 31
|Преодолеваемый брод, м
|1,75
|Преодолеваемый ров, м
|0,6
|Броня
|противопульно-противоосколочная
|Вооружение
| пулемет Корд /12,7 мм
пулемет Печенег/7,62 мм
|пулемет Печенег/7,62
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