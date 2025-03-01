Автомобили в погонах — какие машины выбирают военные

Эксперт Крючков рассказал о главных грузовых автомобилях Российской армии

Продукция двойного назначения – это изделие, которое находит применение и в гражданской, и в военной сфере. Безусловно, самые очевидные примеры такой продукции – грузовики. По сути, любой из них – автомобиль в погонах, но все же в строй попадают в основном отечественные модели, адаптированные под требования военного заказчика.

КАМАЗ доставит Панцирь

Бескапотные КАМАЗы семейства Мустанг, пожалуй, самые массовые грузовики нашей армии. Базовые шасси носят индексы 4350, 5350 и 6350, что означает двухосную, трехосную и четырехосную модификации соответственно.

Армейский КАМАЗ-5350. Грузовик на фото сломался? Нет! Он может ездить и по таким препятствиям.

Существуют обновленные версии грузовиков с бронированными кабинами. Грузоподъемность – 4,6 и 10 тонн. Автомобили оснащены V-образными дизельными «восьмерками» КАМАЗ-740 экологического класса Евро-2 мощностью 260, 320 и 400 л.с.

Трансмиссии – полноприводные с механическими 10- или 16-ступенчатыми коробками передач, двухступенчатыми раздаточными коробками.

Среди обилия модификаций на шасси Мустангов стоит отметить облегченный и укороченный грузовик для воздушно-десантных войск КАМАЗ-43501. Так же заслуживают внимания капотные многоцелевые бронированные автомобили К-4385 и К-5385.

Бронированный автомобиль многоцелевого назначения КАМАЗ-4385. Двигатель – КАМАЗ-610 мощностью 350 л.с., коробка механическая – девятиступенчатая. Грузоподъемность – 2,8 тонны, а максимальная скорость – 100 км/ч.

Изменение компоновки позволило усилить защиту автомобилей. Расплата – снижение грузоподъемности до 3 и 5 тонн.

Военная спецтехника на шасси Камского автозавода не поддается исчислению: командно-штабные машины, средства связи, радиоэлектронной борьбы и так далее. Но, пожалуй, самый известный автомобиль КАМАЗ, не раз показанный на Парадах Победы, – знаменитый зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на шасси 6560 грузоподъемностью 24 тонны.

КАМАЗ-6560 с усиленной рамой создан для ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

Какой же Град без Урала!

Еще один грузовик, без которого невозможно представить наши вооруженные силы, – Урал-4320 колесной формулы 6×6. Он стал наследником известного Урала-375 с бензиновым двигателем.

Урал-4320 – армейский долгожитель и великий покоритель бездорожья. Дорожный просвет – 400 мм, максимальная скорость – 85 км/ч.

Современные автомобили из Миасса оснащают дизельными агрегатами ЯМЗ мощностью 180-240 л.с., полноприводной трансмиссией с пятиступенчатой механической коробкой передач, двухступенчатой раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом.

Грузоподъемность автомобиля – 7-9 тонн. Главное его достоинство, перешедшее от машины с бензиновым двигателем, – фантастическая проходимость.

В армии Урал используют для перевозки личного состава и грузов, в качестве артиллерийского тягача, и, разумеется, на его шасси создается большое количество военной спецтехники.

Система залпового огня Торнадо-Г – дальнейшее развитие Града. Оба комплекса размещены на грузовике Урал.

Среди модификаций стоит выделить Урал-43206 колесной формулы 4×4. Есть многочисленные бронированные варианты, в том числе с усиленной противоминной защитой.

Самая известная боевая машина на шасси Урала-4320 – реактивная система залпового огня Град и ее дальнейшее развитие – РСЗО Торнадо Г. Именно Урал стал и носителем современной кочующей артиллерии на колесах: самоходного 120-мм орудия Флокс.

Самоходное артиллерийское 120-мм орудие 2С40 Флокс на шасси Урал-4320. Дальность стрельбы снарядом – 13 км, миной – 7,6 км. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту.

Триумф Вощины

Брянский автомобильный завод – это наше производство тягачей большой грузоподъемности и высокопроходимых специальных шасси. В переводе на военный язык означает: ходовой части для пусковых ракетных установок, транспортно-заряжающих машин и платформ для размещения вооружения.

На шасси БАЗ-6909 размещена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.

В войсках используют шасси колесной формулы 8×8 и седельные тягачи 6×6 семейства Вощина-1. Автомобили комплектуют ярославскими турбодизелями мощностью 470 л.с., полноприводными трансмиссиями с коробками ЯМЗ и двухступенчатыми раздаточными коробками. Есть принудительно блокируемый межосевой дифференциал и блокируемые межколесные дифференциалы.

Шасси БАЗ-6910 – носитель 152-мм самоходной гаубицы 2С43 Мальва. Боекомплект – 30 выстрелов, дальность – 25,5 км.

На разных модификациях шасси БАЗ размещают пусковые установки зенитных комплексов С-400 Триумф. Трехосным седельным тягачам БАЗ доверяют и буксировку прицепов с боекомплектами для Триумфов. Кроме того, автомобиль брянского производства обеспечивает подвижность новейшей 152-мм самоходной гаубице Мальва.

Некст на смену «шишиге»

ГАЗ – еще один традиционный поставщик грузовиков для армии. Рассмотрим родословную машин из Нижнего Новгорода еще со времен СССР.

На смену бескапотному ГАЗ-66 4×4 пришел ГАЗ-3308 Садко капотной компоновки, который теперь уступает место более современному грузовику Садко Next. Последний – снова капотник. Его комплектуют 4,4-литровым дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 150 л.с., полноприводной трансмиссией с механической пятиступенчатой коробкой передач и усиленной «раздаткой».

Полноприводный Садко Next с семиместной кабиной и зенитной установкой ЗУ-23, смонтированной в кузове.

Грузоподъемность Садко Next – 3 тонны. Выпускается с трехместной или увеличенной семиместной кабиной. В армии автомобиль используется для перевозки личного состава и монтажа вооружений.

А еще Садко Next является прекрасным донором для доработок вне конвейера: на его базе создают как бронированные грузовики, так и целые семейства оригинальных бронеавтомобилей.

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