Что прячет Искандер — невероятные ракетные технологии

Эксперт Крючков рассказал, чем стреляет лучший оперативно-тактический комплекс

Демонстрация отечественного ракетного вооружения на парадах оставляет двоякое впечатление. Взять, например, оперативно-тактический комплекс Искандер-М.

С одной стороны, нельзя не восхититься обликом могучей боевой машины о восьми колесах. С другой стороны, гложет любопытство, поскольку все самое интересное находится за панелями, наглухо закрывающими грузовой отсек ракетовоза. Подогревают его и сообщения новостных лент об успешном применении комплекса в зоне СВО. Что же представляет собой этот тип вооружения?

Не только пусковая установка

Для начала терминология. Полное название — оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М. Дальность нанесения ударов по площадям и малоразмерным целям – до 500 километров.

В состав комплекса входит несколько машин: транспортно-заряжающая, командно-штабная, регламента и технического обслуживания, жизнеобеспечения и, конечно, самоходная пусковая установка (ее мы и видим на парадах). Последняя смонтирована на шасси МЗКТ-7930 Минского завода колесных тягачей.

Пусковая установка комплекса Искандер-М. Шасси МЗКТ-7930: рама лонжеронного типа, стеклопластиковая кабина с вентиляцией и отоплением, усилитель рулевого управления.

Полноприводный автомобиль колесной формулы 8×8 оснащен V-образной 17-литровой дизельной «восьмеркой» ЯМЗ-846 мощностью 503 л.с., механической 9-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом.

Подвеска всех колес – независимая торсионная. Причем колеса первого и второго мостов еще и управляемые. Ведущие мосты – разрезные с центральными редукторами, межколесные дифференциалы – с блокировками.

Полная масса пусковой установки с грузом из двух ракет и расчетом из трех человек составляет 42 300 кг, максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, а запас хода достигает 1000 километров. А чем она вооружена?

Квазибаллистический вариант

Особенность пусковых установок комплексов Искандер в том, что они многофункциональные и, в зависимости от модификации, могут работать с разными типами ракет.

Первый вариант того, что может находиться под обшивками грузового отсека, — две твердотопливные ракеты семейства 9М723. Их длина чуть больше семи метров, стартовая масса составляет порядка четырех с половиной тонн. Масса боевой части – от 480 до 800 килограммов.

Искандер-М с баллистической ракетой 9М723 на правой подъемно-пусковой стреле.

Ракеты этого типа принято называть квазибаллистическими, что означает: их траектория близка к баллистической (кривая с подъемом и снижением), но при этом возможно и интенсивное маневрирование с перегрузками до 30G для преодоления ПВО противника.

Мало того, 9М723 способна лететь со скоростью 2100 метров в секунду. А это гиперзвук величиной чуть меньше семи махов! Достоинства ракет дополняют продвинутые средства радиоэлектронной борьбы и системы наведения с возможностью работы с ГЛОНАСС.

Пополнение боекомплекта пусковой установки происходит с помощью транспортно-заряжающей машины.

Разнообразие целей предполагает и обилие различных боевых частей вооружения Искандера. Головки ракет могут содержать осколочно-фугасные, проникающие фугасные (для разрушения железобетонных укреплений), фугасно-зажигательные, различные кассетные боеприпасы и специальные заряды мощностью до 50 килотонн.

В свою очередь, кассетные боевые части могут состоять из осколочных неконтактного подрыва, самоприцеливающихся, объемно-детонирующих, кумулятивно-осколочных и минных суббоеприпасов.

На предельно малых высотах

Второй вариант вооружения Искандера – изделия 9М728 и 9М729. Здесь совсем другой принцип доставки боевой части к цели – это крылатые ракеты наземного базирования, предназначенные для маневрирования на малых высотах.

Летают они максимально низко, огибая рельеф местности с дозвуковой скоростью около двухсот метров в секунду. Такие ракеты трудно обнаружить радиолокационными средствами ПВО.

Крылатая ракета 9М728 с неотделяемой боевой частью в транспортно-пусковом контейнере. Диаметр ее корпуса – 514 мм.

Если квазибаллистические 9М723 монтируются непосредственно к подъемно-пусковым стрелам комплекса, то 9М728 и 9М729 с неотделяемой боевой частью цепляют к ним прямо в транспортно-пусковом контейнере.

Пусковая установка комплекса Искандер на позиции. На правой подъемно-пусковой стреле находится готовая к применению крылатая ракета 9М728.

Дальность стрельбы этого типа вооружения составляет от 50 до 490 километров. Ракеты отличаются размерами боевой части. Соответственно, длина контейнера 9М729 составляет 7930 мм против 7400 мм у 9М728. Диаметр же ракет одинаковый – 514 мм.

Данные высокоточных крылатых ракет засекречены, но можно с уверенностью утверждать, что они способны нести боевые части разных типов, в том числе со спецзарядом.

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