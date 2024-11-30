Раскрыты российские корни главных китайских машин

«За рулем» разведал, какие российские образцы бронетехники лежат в основе современных боевых машин КНР и их вооружения.

Мы уже почти привыкли, что в составе даже максимально импортозамещенной отечественной продукции все равно найдется место компонентам нашего соседа из Азии. Но бывает наоборот, если речь идет о военной технике!

Не все, но многие наиболее распространенные боевые машины Народно-освободительной армии Китая (НОАК) созданы на базе аналогов из России или СССР.

В советском стиле

Даже неспециалисту одного взгляда на корпус, орудие, катки и гусеницы основного китайского танка ZTZ-96 хватит, чтобы определить – прототипами при разработке стали наши машины.

Танк ZTZ-96. Масса – 43 тонны, экипаж – 3 человека, вооружение сходно с российским Т-72Б3М.

И это действительно так: 96 модель представляет собой «собирательный образ» из отечественных танков разных поколений.

В моторных отделениях китайских изделий установлены дизели семейства 12V150 – модернизированные варианты советского В-54 от Т-54. По сути, прямого наследника силового агрегата В-2 знаменитой «тридцатьчетверки».

В ходовой – по шесть обрезиненных опорных катков в духе Т-80, а некоторые узлы шасси и трансмиссии копируют Т-72.

ZTZ-96 отличается от советских и российских танков бронированием. Особо заметно это по башне. Она сварная, иной, чем у наших машин, формы. А в передней части и по бокам башня оснащена модульной накладной броней. У китайского танка, разумеется, другие блоки динамической защиты.

Китайская боевая машина поражает смешением стилей. Корпус и ходовая характерны для советско-российской концепции танкостроения, сварная башня и модульная броня в ее передней части напоминают облик немецкого Леопарда.

А вот вооружение снова возвращает нас к отечественным разработкам, точнее к Т-72.

Главный калибр ZTZ-96 – гладкоствольная 125-мм пушка ZPT-98 – доработанный вариант нашей 2А46. В китайской машине сохранена возможность стрельбы противотанковыми ракетами по каналу ствола, автомат заряжания, двухплоскостной стабилизатор вооружения.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет Type 86 – копия нашего ПКТМ конструкции Михаила Калашникова. Зенитный 12,7-мм крупнокалиберный пулемет QJC-88 тоже не является полностью самостоятельной китайской разработкой. В его конструкции немало решений, позаимствованных у советского ДШК.

Самая свежая модификация ZTZ-96В на танковом биатлоне. Увеличена мощность двигателя, доработана пушка, усовершенствована система управления огнем.

У российского Т-72 есть куда более продвинутый родственник – Т-90 с шасси сходной конструкции. Аналогично, китайская машина ZTZ-96 имеет старшего брата с индексом ZTZ-99. Эта модель лучше и дороже.

Отличия – в оснащении, форме башни, защите, доработанном автомате заряжания, более мощном двигателе. Любопытно, что ZTZ-99 – это уже не заимствование решений с разных образцов, а клон одного прототипа. Его корпус, ходовая часть, вооружение полны сходства с российским Т-72.