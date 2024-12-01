Этот монстр мог перевозить грузы и по суше, и по воде! Почему не пошел в серию?
В начале 70‑х годов при создании нового семейства плавающих армейских вездеходов грузоподъемностью до 5 т были построены два автомобиля ГАЗ‑44 с колесной формулой 8×8. Их оснастили разными двигателями: ГАЗ‑41 V8 мощностью 140 л. с. от БРДМ‑2 и ЯМЗ‑740 потенциалом 210 л. с. для КАМАЗов.
Платформа позволяла перевозить даже грузовик ГАЗ‑66 – как по суше, так и по воде. Моторный отсек располагался за кабиной, для передвижения по воде использовались водометы.
Испытания вездеходы прошли, но завод не располагал ресурсами, необходимыми для их серийного производства. В итоге проект закрыли.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?
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