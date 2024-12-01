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Этот монстр мог перевозить грузы и по суше, и по воде! Почему не пошел в серию?

«За рулем» рассказал о советском вездеходе-амфибии ГАЗ‑44 8×8

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В начале 70х годов при создании нового семейства плавающих армейских вездеходов грузоподъемностью до 5 т были построены два автомобиля ГАЗ44 с колесной формулой 8×8. Их оснастили разными двигателями: ГАЗ41 V8 мощностью 140 л. с. от БРДМ2 и ЯМЗ740 потенциалом 210 л. с. для КАМАЗов.

Платформа позволяла перевозить даже грузовик ГАЗ66 как по суше, так и по воде. Моторный отсек располагался за кабиной, для передвижения по воде использовались водометы.

Испытания вездеходы прошли, но завод не располагал ресурсами, необходимыми для их серийного производства. В итоге проект закрыли.

ГАЗ‑44 8×8
ГАЗ‑44 8×8

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Фото:Военно-техническое общество
Количество просмотров 594
01.12.2024 
Фото:Военно-техническое общество
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