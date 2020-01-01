Забытые проекты СССР: водоплавающий ГАЗ‑44

Прототип универсального армейского автомобиля построили в 1972 году.

Водоплавающий ГАЗ‑44 (не путать с газобаллонной довоенной полуторкой с тем же индексом!) — это армейский ­универсальный автомобиль, появившийся на свет в начале семидесятых. В 1972 году ГАЗ построил два прототипа с колесной формулой 8×8 и грузоподъемностью пять тонн. На грузовой платформе легко располагалась, к примеру, «шишига» ГАЗ‑66.

Для перемещения по воде использовались два водомета. На одной из машин стояла бензиновая «восьмерка» мощностью 140 л.с. от БРДМ‑2, на вторую установили 210‑сильный дизель ЯМЗ‑740. Испытания машины прошли хорошо, но на этом всё и закончилось.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего был предназначен сочлененный вездеход НАМИ‑0106 с четырьмя пневмогусеницами?

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Фото: из архива автора