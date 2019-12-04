Неизвестный ГАЗ: восьмиколесный вездеход — журнал За рулем

Неизвестный ГАЗ: восьмиколесный вездеход

Прототип ГАЗ‑62Б стал предвестником той самой «шишиги».

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Весной 1956 года в экспериментальном цехе ГАЗа построили опытный образец ГАЗ‑62Б — как прообраз вездехода 8×8.

Грузоподъемность — 1200 кг, клиренс — 425 мм.

Двигатель от ЗИМа разгонял машину примерно до 80 км/ч. Поворот осуществлялся с помощью четырех колес передней тележки. Вездеход оснастили системой автоматической регулировки давления в шинах. Чуть позднее построили пару плавающих экземпляров ГАЗ‑62П.

Но история 62‑х кончилась тем, что завод освоил серийный выпуск «шишиги» — ГАЗ‑66.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на МЗМА подготовили Москвич повышенной проходимости?

  • Десять необычных модификаций газовской полуторки (и одна из них фейковая) вы найдете в этой публикации.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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