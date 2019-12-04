Берегите автомобили Автомобиль сохранится в идеальном состоянии, если всю жизнь простоит на хорошей отапливаемой парковке. Но не для этого его делали. И как только машина выезжает из уютного гаража на улицу, её встречают самые разные напасти. Эксперты FIT SERVICE изучили типичные причины обращения на СТО в октябре и выяснили, что убивает ваши машины. По полям без полного привода? Легко! Тестируем цепи Эксперты «За рулем» проверили в деле цепи с разными механизмами крепления. Обе в значительной степени улучшили проходимость «подопытного» кроссовера, но к применению рекомендуется только одна из них. Неизвестный ГАЗ: восьмиколесный вездеход Прототип ГАЗ‑62Б стал предвестником той самой «шишиги».