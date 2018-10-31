Советский лимузин: а стекла-то на саморезах!

Материалы по темеВолга ГАЗ-21 из Победы М-20 и самые странные автобусы
Сталинитовые стекла в проемах лимузина ГАЗ-12 крепились «не как у всех»: на стекла надевали резиновые окантовки, после чего изнутри прижимали декоративной облицовкой и закрепляли саморезами.
Любопытно еще и то, что передние стекла ЗИМа, состоящие из двух симметричных половинок, взаимозаменяемы: правое можно поменять местами с левым, развернув внутренней стороной наружу.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. В его коллекции есть, например, активный полуприцеп Урал, водоплавающий Москвич-410 и самоходный стартер на базе ГАЗ-АА.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- Современный автомобиль можно дооснастить щетками с подогревом и тем самым здорово облегчить прогрев лобового стекла. Щетки универсальны, использовать их можно как летом, так и зимой, меняя по мере необходимости резинку. Способов подключения несколько — реле, температурный датчик или радиобрелок.
Фото: из архива автора
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