Советский лимузин: а стекла-то на саморезах!

В знаменитом лимузине ЗИМ (ГАЗ‑12) было необычно почти всё. Даже стекла!

Материалы по теме Волга ГАЗ-21 из Победы М-20 и самые странные автобусы

Сталинитовые стекла в проемах лимузина ГАЗ-12 крепились «не как у всех»: на стекла надевали резиновые окантовки, после чего изнутри прижимали декоративной облицовкой и закрепляли саморезами.

Любопытно еще и то, что передние стекла ЗИМа, состоящие из двух симметричных половинок, взаимозаменяемы: правое можно поменять местами с левым, развернув внутренней ­стороной наружу.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. В его коллекции есть, например, активный полуприцеп Урал, водоплавающий Москвич-410 и самоходный стартер на базе ГАЗ-АА.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Современный автомобиль можно дооснастить щетками с подогревом и тем самым здорово облегчить прогрев лобового стекла. Щетки универсальны, использовать их можно как летом, так и зимой, меняя по мере необходимости резинку. Способов подключения несколько — реле, температурный датчик или радиобрелок.

Фото: из архива автора