Сегодня, в 12:00 Вездеход в двух частях с мотором от Волги: забытый прототип из СССР Ходовой образец сочлененного вездехода НАМИ‑0106 создали в 1965 году. Правда, плавать он не мог, его стихия — заболоченная местность.
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В ходе исследований
пневмогусеничных движителей в 1965 году был создан образец сочлененного вездехода НАМИ‑0106 с четырьмя пневмогусеницами. Двигатель — от Волги ГАЗ‑21. Тягач и активный прицеп соединялись сцепкой, первая секция вездехода была ведущей, а привод задней включали при необходимости. Поворот осуществлялся за счет излома рамы.
Вездеход лихо преодолевал заснеженные подъемы до 25 градусов, неплохо шел по пересеченной местности, мог держаться на воде. Но плавать без гребного винта нормально не мог: от гусениц толку было мало. Зато на заболоченный берег машина выбиралась уверенно.
Из недостатков испытатели отмечали малый клиренс и частую потерю гусениц при резких маневрах. О серийном производстве речь не шла — все полученные результаты НАМИ использовал при разработке последующих образцов транспорта повышенной проходимости.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какой вездеходы был предвестником «шишиги»? Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru Тест-драйв современного вездехода Ямал Т-64 (шесть колес, четыре двери) — тут. Фото: из архива автора
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