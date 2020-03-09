Забытые вездеходы СССР: эти гусеницы не доползли до конвейера — журнал За рулем

Забытые вездеходы СССР: эти гусеницы не доползли до конвейера

Совместная разработка НАМИ, МВТУ имени Баумана и завода «Красный треугольник» была остроумной, но и только.

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Изюминкой опытных вездеходов НАМИ — С‑3 и С‑3М, созданных в начале 1960‑х годов, был необычный движитель — его называли пневмогусеничным. Конструкторы применили замкнутые армированные ленты, оснащенные множеством пневматических камер с внутренним давлением 0,2–0,6 кгс/см².

В разработке участвовали специалисты МВТУ имени Баумана и Ленинградского завода «Красный треугольник».

Машины продемонстрировали плавный и бесшумный ход, однако на скорости выше 40 км/ч гусеницы начинали перегреваться и даже спадать. Снаряженная масса машин составляла около двух тонн, максимальная скорость по шоссе — 65 км/ч. Нареканий по надежности было много, а потому до серии пневмогусеницы не «доползли».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что Ниву пытались скрестить с Москвичом?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: из архива автора

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