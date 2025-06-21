Витязь против Викинга — битва арктических вездеходов РФ и НАТО
Их можно назвать и вездеходами, и амфибиями, и плавающими снегоболотоходами. Суть не меняется – существует особый вид сверхпроходимых гусеничных машин военного назначения.
Конечно, подобную технику можно применять зимой и летом, в песках, снегах, лесах и на горной местности. Но особый интерес они стали вызывать применительно к военным группировкам в тундрах северных широт и вечной мерзлоте Арктики.
Познакомимся с наиболее интересными образцами полярных вездеходов НАТО и России.
Вездеход для всех широт
Многоцелевое транспортное средство BvS10 Viking разработано скандинавским подразделением корпорации BAE Systems. BvS – аббревиатура от шведского Bandvagn Skyddad – защищенная гусеничная тележка.
Машина представляет собой эволюционное развитие технических идей компании Hagglunds, точнее, укрупненный вариант хорошо известного и в нашей стране двухзвенного гусеничного вездехода BV-206.
Суть идеи: первая секция машины оборудована силовым агрегатом и движителем с резинометаллическими гусеницами. Вторая секция соединена с ней шарнирно, причем крутящий момент с помощью валов передается и на ее движитель. Двухзвенное исполнение придает относительно длинному транспортному средству хорошую маневренность и геометрическую проходимость.
- Габаритные размеры BvS10 в варианте бронетранспортер – 8000 × 2250 × 2450 мм.
- Полная масса – 15,5 тонны.
- Полезная нагрузка – 5,5/7,0 тонн (передняя/задняя секция).
- Экипаж – 4 человека в переднем и 8 человек в заднем звене вездехода.
- Двигатель – рядная дизельная «шестерка» Cummins мощностью 285 л.с.
- Коробка передач – автоматическая 6-ступенчатая Allison.
- Максимальная скорость – 65 км/ч.
- Запас хода – 350 км.
- Скорость на плаву – 4 км/ч, достигается за счет перематывания гусениц.
- Вездеход можно эксплуатировать при температуре воздуха от -46°С до +49°С.
Базовое бронирование – защищает от пуль и осколков по второму классу стандарта STANAG и противостоит бронебойным пулям патрона 7,62×39 мм, защищает от противопехотных мин и ручных гранат (опционально защита может быть усилена).
Вооружение – пулемет калибром 5,56, 7,62 либо 12,7 мм или автоматический 40-мм гранатомет.
Помимо бронетранспортера для переброски и огневой поддержки вооруженной пехоты существует масса других модификаций BvS10. Среди них есть носитель боевых модулей вооружения, минометов, ракетных установок, средство доставки грузов, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и санитарная машины.
Остается добавить, что несколько десятков вездеходов BvS10 попали в зону СВО. Машины переданы ВСУ англичанами и голландцами. Часть Викингов уже уничтожена нашими войсками.
Особо примечателен факт, что одну из машин в 2023 году накрыл беспилотник армии России после того, как она увязла (!) в затопленной местности на левом берегу Днепра.
Витязь – носитель полярного ПВО
Российский арктический вездеход-тяжеловес называется ДТ-30ПМ Витязь. Расшифровка сокращения: двухзвенный транспортер плавающий модернизированный. Машина с долгой и не во всем благополучной историей, наконец. нашла достойное применение в войсках.
Выпускается вездеход ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» в башкирском городе Ишимбай. Базовая идея знакома – двузвенный транспортер для грунтов с низкой несущей способностью. Ориентирован на северные регионы, хотя может быть применен и в Средней полосе.
Компоновка: первое звено с силовым агрегатом сочленено со вторым звеном с помощью поворотного цилиндрического механизма с гидроприводом. От силовой установки первой секции крутящий момент передается к движетелям обеих секций с резинотканевыми гусеницами, оснащенными металлическими грунтозацепами.
В сравнении с BvS10 габаритные размеры Витязя словно из другой лиги – он в два раза больше и берет на борт в два с лишним раз больше груза.
- Габариты – 16 300 × 3100 × 3300 мм.
- Снаряженная масса – 30 тонн
- Грузоподъемность – 30 тонн.
- Двигатель – V-образный дизель мощностью 710-800 л.с.
- Трансмиссия – гидромеханический полуавтомат.
- Экипаж передней секции – 5 человек.
- Максимальная скорость – 45 км/ч.
- Запас хода – 700 км.
- Скорость на плаву – 5-6 км/ч, достигается за счет перематывания гусениц.
- Эксплуатация при температуре воздуха от -50°С до +40°С.
Среднее удельное давление на грунт – 0,3 кг/см2, что меньше, чем аналогичный показатель у стопы человека. Часть армейских вездеходов оснащена кабиной с противопульным бронированием.
На базе вездехода создано несколько модификаций. В их числе грузовые с открытой и закрытой платформой, арктическая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ, пусковые установки противовоздушной обороны малой дальности «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», мастерские обслуживания зенитно-ракетных комплексов ПВО.
Выводы
Сравнивать вездеходы Викинг и Витязь будет некорректно. При схожести концепций слишком уж они разные по габаритам и грузоподъемности.
Но что заслуживает пристального внимания – оба, несмотря на всю универсальность, ориентированы на службу в войсках северных широт.
Имеющиеся модификации весьма прозрачно намекают не только на охрану рубежей, но и наступательную направленность натовского изделия и оборонительные таланты российского.
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