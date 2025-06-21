Витязь против Викинга — битва арктических вездеходов РФ и НАТО

Эксперт Крючков рассказал о боевых вездеходах России и Швеции для северных широт

Их можно назвать и вездеходами, и амфибиями, и плавающими снегоболотоходами. Суть не меняется – существует особый вид сверхпроходимых гусеничных машин военного назначения.

Конечно, подобную технику можно применять зимой и летом, в песках, снегах, лесах и на горной местности. Но особый интерес они стали вызывать применительно к военным группировкам в тундрах северных широт и вечной мерзлоте Арктики.

Вездеход BvS10 Viking в родной стихии. Модификация транспортер вооружена пулеметом. Стрелок защищен бронелистами.

Познакомимся с наиболее интересными образцами полярных вездеходов НАТО и России.

Вездеход для всех широт

Многоцелевое транспортное средство BvS10 Viking разработано скандинавским подразделением корпорации BAE Systems. BvS – аббревиатура от шведского Bandvagn Skyddad – защищенная гусеничная тележка.

Машина представляет собой эволюционное развитие технических идей компании Hagglunds, точнее, укрупненный вариант хорошо известного и в нашей стране двухзвенного гусеничного вездехода BV-206.

Суть идеи: первая секция машины оборудована силовым агрегатом и движителем с резинометаллическими гусеницами. Вторая секция соединена с ней шарнирно, причем крутящий момент с помощью валов передается и на ее движитель. Двухзвенное исполнение придает относительно длинному транспортному средству хорошую маневренность и геометрическую проходимость.

Викинг способен ездить не только по снегу, но и по труднопроходимой грязи. Над лобовыми стеклами кабины установлены гранатометы для постановки дымовых завес.

Габаритные размеры BvS10 в варианте бронетранспортер – 8000 × 2250 × 2450 мм.

Полная масса – 15,5 тонны.

Полезная нагрузка – 5,5/7,0 тонн (передняя/задняя секция).

Экипаж – 4 человека в переднем и 8 человек в заднем звене вездехода.

Двигатель – рядная дизельная «шестерка» Cummins мощностью 285 л.с.

Коробка передач – автоматическая 6-ступенчатая Allison.

Максимальная скорость – 65 км/ч.

Запас хода – 350 км.

Скорость на плаву – 4 км/ч, достигается за счет перематывания гусениц.

Вездеход можно эксплуатировать при температуре воздуха от -46°С до +49°С.

Базовое бронирование – защищает от пуль и осколков по второму классу стандарта STANAG и противостоит бронебойным пулям патрона 7,62×39 мм, защищает от противопехотных мин и ручных гранат (опционально защита может быть усилена).

Вооружение – пулемет калибром 5,56, 7,62 либо 12,7 мм или автоматический 40-мм гранатомет.

BvS10 австрийской армии. В первой секции размещено 4, во второй – 8 военнослужащих. В кормовой части второго звена вездехода смонтирован пулемет.

Помимо бронетранспортера для переброски и огневой поддержки вооруженной пехоты существует масса других модификаций BvS10. Среди них есть носитель боевых модулей вооружения, минометов, ракетных установок, средство доставки грузов, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и санитарная машины.

Два бронетранспортера Викинг. Тот, что слева, вооружен крупнокалиберным пулеметом в дистанционно-управляемом модуле.

Остается добавить, что несколько десятков вездеходов BvS10 попали в зону СВО. Машины переданы ВСУ англичанами и голландцами. Часть Викингов уже уничтожена нашими войсками.

Особо примечателен факт, что одну из машин в 2023 году накрыл беспилотник армии России после того, как она увязла (!) в затопленной местности на левом берегу Днепра.

Витязь – носитель полярного ПВО

Российский арктический вездеход-тяжеловес называется ДТ-30ПМ Витязь. Расшифровка сокращения: двухзвенный транспортер плавающий модернизированный. Машина с долгой и не во всем благополучной историей, наконец. нашла достойное применение в войсках.

Выпускается вездеход ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» в башкирском городе Ишимбай. Базовая идея знакома – двузвенный транспортер для грунтов с низкой несущей способностью. Ориентирован на северные регионы, хотя может быть применен и в Средней полосе.

ДТ-30ПМ Витязь с закрытым грузовым отсеком. Махина массой 30 тонн способна передвигаться по бездорожью со скоростью до 45 км/ч.

Компоновка: первое звено с силовым агрегатом сочленено со вторым звеном с помощью поворотного цилиндрического механизма с гидроприводом. От силовой установки первой секции крутящий момент передается к движетелям обеих секций с резинотканевыми гусеницами, оснащенными металлическими грунтозацепами.

В сравнении с BvS10 габаритные размеры Витязя словно из другой лиги – он в два раза больше и берет на борт в два с лишним раз больше груза.

Габариты – 16 300 × 3100 × 3300 мм.

Снаряженная масса – 30 тонн

Грузоподъемность – 30 тонн.

Двигатель – V-образный дизель мощностью 710-800 л.с.

Трансмиссия – гидромеханический полуавтомат.

Экипаж передней секции – 5 человек.

Максимальная скорость – 45 км/ч.

Запас хода – 700 км.

Скорость на плаву – 5-6 км/ч, достигается за счет перематывания гусениц.

Эксплуатация при температуре воздуха от -50°С до +40°С.

Способность вездеходов семейства Витязь плавать продемонстрировали на показе перспективной военной техники в Бронницах.

Среднее удельное давление на грунт – 0,3 кг/см2, что меньше, чем аналогичный показатель у стопы человека. Часть армейских вездеходов оснащена кабиной с противопульным бронированием.

Пусковая установка зенитного комплекса малой дальности Тор-М2ДТ на шасси ДТ-30ПМ. Возможно ведение стрельбы с места, на ходу и на плаву.

На базе вездехода создано несколько модификаций. В их числе грузовые с открытой и закрытой платформой, арктическая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ, пусковые установки противовоздушной обороны малой дальности «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», мастерские обслуживания зенитно-ракетных комплексов ПВО.

В первой секции Тор-М2ДТ располагается расчет зенитно-ракетного комплекса из трех военнослужащих и системы жизнеобеспечения. Во второй секции собрано вооружение – 16 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами и радиолокационное оборудование.

Выводы

Сравнивать вездеходы Викинг и Витязь будет некорректно. При схожести концепций слишком уж они разные по габаритам и грузоподъемности.

Но что заслуживает пристального внимания – оба, несмотря на всю универсальность, ориентированы на службу в войсках северных широт.

Имеющиеся модификации весьма прозрачно намекают не только на охрану рубежей, но и наступательную направленность натовского изделия и оборонительные таланты российского.

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