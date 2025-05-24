Что прячется за кулисами Парада Победы

Эксперт Крючков рассказал о машинах сопровождения парадов на Красной площади

Такое мероприятие, как Парад Победы, должно проходить без сучка и задоринки. Конечно, все машины огромной колонны колесной и гусеничной техники многократно проверены и достаточно надежны.

Но все равно во время многочисленных репетиций на подъездах к Красной площади находятся резервные боевые машины и техника сопровождения. О ней и пойдет речь.

Транспорт для танков

В ходе парада исторические танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские установки СУ-100 своим ходом ездят, в основном, по брусчатке главной площади страны. От места дислокации до Московского Кремля их доставляют на так называемых тралах – открытых платформах с низкой рамой.

Последние годы полуприцепы с танками перевозят КАМАЗы-65225, оснащенные бронированными кабинами. Они обеспечивают второй класс защиты от пуль и осколков по отечественным нормативам ОТТ-9.1.12.1 и второй класс противоминной защиты.

Проще говоря – погруженными на специальные полуприцепы. И не потому, что легендарные машины времен Великой Отечественной войны не в состоянии преодолеть это расстояние.

Просто траки их гусениц нет возможности оснастить вставками для движения по асфальту. А значит, при перегоне своим ходом они разобьют городские дороги.

Поэтому от стоянки почти до Исторического музея они едут пассажирами и только там спускаются на асфальт и встают во главе механизированной колонны.

Тянут полуприцепы с танками армейские седельные тягачи КАМАЗ-65225 колесной формулы 6×6. Автомобили оснащены дизельным двигателем КАМАЗ-740.35-400 мощностью 400 л.с., шестнадцатиступенчатыми механическими коробками передач и способны буксировать полуприцепы массой до 64 тонн.

Если вдруг поломка

При возникновении крупных неисправностей место сломанной единицы колесной или гусеничной техники в колонне должен занять запасной экземпляр. А что делать с машиной, потерявшей ход?

На этот случай предусмотрены специальная техника. Гусеничная БРЭМ-1М на шасси танка Т-90 служит для эвакуации танков, самоходных артиллерийских установок, БМП, БМД и т.д.

Расшифровка БРЭМ – бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Мощность дизельного двигателя достигает 1000 л.с. Собственная масса эвакуатора – 45 тонн.

БРЭМ-1М оснащена:

бульдозером-сошником с гидроприводом,

лебедкой тяговым усилием 35 тонн (140 тонн с применением полиспастов) с двухсотметровым тросом,

краном грузоподъемностью до 20 тонн без дооборудования и 26 тонн с дооборудованием,

грузовой платформой,

штангой с внутренней амортизацией для буксировки машин массой до 50 тонн,

домкратами,

электросварочным оборудованием,

инструментом.

В 2025 году впервые парад обслуживали новейшие БРЭМ-1М с мощным комплектом динамической защиты.

Колесный эвакуатор РЭМ-КЛ базируется на шасси Урал-532362 с бескапотной кабиной, удлиненной базой, четырьмя ведущими мостами, дизельным двигателем ЯМЗ-238 мощностью 300 л.с.

Полноприводный РЭМ-КЛ на базе Урала-532362 снаряженной массой 19,5 тонны может развивать максимальную скорость 80 км/ч. Запас хода – не менее 1000 км. Управляемыми являются колеса двух передних осей.

В списке оснащения есть:

лебедка с 60-метровым тросом,

кран-манипулятор,

генератор для питания спецоборудования,

диагностические приборы,

разнообразный инструмент,

оборудование для ремонта шин, сварки, пайки.

РЭМ-КЛ может транспортировать неисправную технику массой до 22 тонн полупогрузкой или буксированием с максимальной скоростью от 30 до 50 км/ч (в зависимости от дорожного покрытия).

Кстати, аббревиатура РЭМ-КЛ расшифровывается как ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая. В данном случае «легкая» означает автомобиль снаряженной массой 19,5 тонны. Не пушинка, но против 45 тонн БРЭМ-1М это действительно немного.

РЭМ-КЛ может транспортировать поврежденную технику по грунтовым дорогам со скоростью до 30 км/ч, а по твердому покрытию – со скоростью до 50 км/ч.

Запас воды для мытья техники

Короткий перегон идеально отмытой техники с места стоянки к Красной площади не проходит бесследно. Пыль, дорожная грязь, копоть дизелей оставляют на корпусах боевых машин следы.

Но на парад все равно должны выехать сияющие чистотой образцы вооружения. Поэтому экипажи машин, стоящих в механизированной колонне в ожидании выезда на брусчатку, наводят на них финальный глянец. А для этого нужна вода.

Воду доставляют на самоходных авторазливочных станциях АРС-14КМ войск РХБЗ. Автомобили созданы на базе полноприводных КАМАЗов-43114 колесной формулы 6×6 с дизельными двигателями КАМАЗ-740.31-240 мощностью 240 л.с. и механическими десятиступенчатыми коробками передач.

Автомобили АРС-14КМ снаряженной массой 15,5 тонны способны развивать максимальную скорость 90 км/ч.

Военная специальность АРС-14КМ – дезактивация, дегазация, дезинфекция с помощью специальных растворов. Гражданская специализация автомобилей – ликвидация пожаров, временное хранение и транспортировка воды.

Любопытный факт: в комплект оборудования АРС-14КМ входит даже подогреватель и душевая установка для одновременной помывки шести человек.

На борту авторазливочной станции находится 2620 кг специального оборудования. Суммарная рабочая емкость двух цистерн для воды составляет 3500 литров (2500 + 1000 литров).

Ходовой макет для проверки дорог

Восьмиосная машина на шасси МЗКТ-79221 принадлежит ракетным войскам стратегического назначения. Внешне напоминает мобильную пусковую установку 15У175 М комплекса РС-24 ЯРС, но таковой не является. На шасси покоится не межконтинентальная баллистическая ракета длиной более 20 метров, а огромная бочка.

Машина сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на шасси МЗКТ-79221. Грузоподъемность – 80 тонн, мощность двигателя – 800 л.с. максимальная скорость – 40 км/ч.

По сути, это ходовой массо-габаритный макет пусковой установки. При проведении парадов он используется для проверки дорожной структуры на пути следования колонны «Ярсов».

Именно она сначала пробует на прочность мосты, именно она сначала должна вписаться во все повороты на маршруте. Если все гладко, далее следуют настоящие пусковые установки «Ярс».

Битва армейских эвакуаторов России и США. Эксперт Крючков сравнил российские и американские ремонтно-эвакуационные машины.