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Битва армейских эвакуаторов России и США

Эксперт Крючков сравнил российские и американские ремонтно-эвакуационные машины

Какой бы передовой не была бронетехника, преимущество получит та сторона конфликта, которая лучше наладит эвакуацию и ремонт поврежденных боевых машин.

Это – аксиома, из которой напрашивается простейший технический вывод: надо иметь под рукой эвакуатор, способный утащить с передовой самый тяжелый из стоящих на вооружении танков. Сопоставимый с ним по массе, энерговооруженности, ходовым качествам и, желательно, еще и унифицированный по ряду узлов.

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Даже гуманитарию понятно – оптимальной базой для такой машины должно стать шасси того самого тяжелого танка. Слишком очевидно? Увы, не для всех.

Эвакуатор из 1950-х годов

Основными танками американского производства сейчас являются многочисленные модификации Абрамса. В зону СВО попало несколько десятков машин версии M1A1. Масса танка – не менее 62-63 тонн (без мангалов и прочей самопальной защиты). Причем более свежие модификации М1А2, не участвующие в конфликте. Они еще тяжелее – под 70 тонн.

А теперь внимание – бронированная ремонтно-эвакуационная машина М1 ARV на шасси Абрамс не пошла дальше прототипа. Основным спасателем американского производства является М88 на базе дремучего танка М-60 конца 1950-х годов.

Ремонтно-эвакуационная машина М88А1. Захвачена в ходе СВО в апреле 2024 года. Для буксировки тяжелого танка М1 Абрамс требуются два таких эвакуатора.
Ремонтно-эвакуационная машина М88А1. Захвачена в ходе СВО в апреле 2024 года. Для буксировки тяжелого танка М1 Абрамс требуются два таких эвакуатора.

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Справедливости ради отметим, что версия M88 с карбюраторным бензиновым двигателем ушла в прошлое, а наиболее распространенной сейчас является модификация М88A1 с дизельным двигателем мощностью 750 л.с. (против 1500 л.с. у танка Абрамс). Характеристики следующие:

  • масса эвакуатора составляет порядка 50 тонн,
  • максимальная скорость – 42 км/ч,
  • запас хода – 450 км,
  • экипаж – 4 человека.

Оснащение М88A1:

  • бульдозерный отвал,
  • лебедка с тяговым усилием 40 тонн,
  • кран грузоподъемностью 23 тонны,
  • вспомогательная лебедка,
  • инструмент,
  • специальное оборудование.

Вооружение М88A1:

  • 12,7-мм зенитный пулемет Браунинг или пулемет 7,62 мм,
  • мортирки для отстрела дымовых гранат.

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Именно такая ремонтно-эвакуационная машина есть в числе трофеев, добытых нашими бойцами на поле боя.

Главный недостаток M88A1 – она не способна в одиночку буксировать тяжелый Абрамс. Для эвакуации подбитого или неисправного танка требуются две ремонтно-эвакуационных машины M88A1. Очевидную нестыковку пары «танк-эвакуатор», конечно, пытались устранить. Нет, не развертыванием массового выпуска М1 ARV, а дальнейшей модернизацией М88. Так на свет появилось чудовище, способное в одиночку тянуть Абрамс.

М88А2 HERCULES. В передней части корпуса установлена крупная лебедка с тяговым усилием 63,5 тонны и 85-метровым тросом. На крыше крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Браунинг образца 1933 года.
М88А2 HERCULES. В передней части корпуса установлена крупная лебедка с тяговым усилием 63,5 тонны и 85-метровым тросом. На крыше крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Браунинг образца 1933 года.

Обозначение модификации M88A2 HERCULES. Где буквы – не имя античного героя, а витиеватая аббревиатура, означающая способность машины эвакуировать тяжелую технику.

M88A2 HERCULES получил:

  • усиленное бронирование,
  • дизель мощностью 1050 л.с.,
  • удлиненный кран грузоподъемностью 32 тонны,
  • лебедку с тяговым усилием 63,5 тонны и 85-метровым тросом,
  • экипаж – 7 человек.
Мощная V-образная стрела крана М88А2 HERCULES в рабочем положении. Она может поднять груз до 32 тонн.
Мощная V-образная стрела крана М88А2 HERCULES в рабочем положении. Она может поднять груз до 32 тонн.

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Масса эвакуатора возросла до 63,5 тонн. Ходовые характеристики потяжелевшей машины остались на прежнем уровне: максимальная скорость составляет 42-48 км/ч, а запас хода – 483 км.

Но M88A2 HERCULES пригоден не для всех Абрамсов. Современные версии М1А2 массой под 70 тонн заставили продолжить бег по граблям и спроектировать M88A3 массой 70 тонн с доработанной семикатковой ходовой, а также с 1350-сильным двигателем. При этом существенной прибавки в скорости и запасе хода не получили. Зато кран поднимает 36 тонн, а буксировать можно танк массой до 72,5 тонны.

Российский подход к армейскому эвакуатору

На фоне мучений наших заокеанских «партнеров» традиция строить бронированные ремонтно-эвакуационные машины на шасси стоящих на вооружении танков и БМП является вполне логичной.

Большое распространение получили БРЭМ-1 на базе основного танка Т-72, оснащенные дизельным двигателем мощностью 840 л.с. Характеристики следующие:

  • масса «единички» – 41 тонна,
  • максимальная скорость – 60 км/ч,
  • запас хода – 700 км,
  • экипаж – 3 человека.
БРЭМ-1М. Над левой гусеничной полкой сложена стрела 20-тонного крана, под ней находится ящик со сварочным оборудованием. Впереди на бронелисте под механиком-водителем расположен блок полиспаста. Длина троса основной лебедки – 200 метров, вспомогательной – 400 метров.
БРЭМ-1М. Над левой гусеничной полкой сложена стрела 20-тонного крана, под ней находится ящик со сварочным оборудованием. Впереди на бронелисте под механиком-водителем расположен блок полиспаста. Длина троса основной лебедки – 200 метров, вспомогательной – 400 метров.

Оснащение БРЭМ-1:

  • бульдозер-сошник с гидроприводом,
  • лебедка с тяговым усилием 25 тонн,
  • кран грузоподъемностью 12 тонн,
  • грузовая платформа,
  • штанги с внутренней амортизацией для буксировки объектов массой до 50 тонн,
  • домкраты,
  • электросварочное оборудование,
  • инструмент.

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По мере развития семейств танков Т-72, Т-80 и Т-90 увеличивалась и их масса. Это потребовало модернизации машины эвакуации. Более современная версия БРЭМ-1М построена на шасси Т-90.

Мощность дизельного двигателя возросла до 1000 л.с., а собственная масса эвакуатора достигла 45 тонн (с контейнерами ЗИП на грузовой платформе).

Тяговое усилие лебедки теперь составляет 35 тонн (140 тонн с применением полиспастов), а кран способен поднять груз до 20 тонн без дооборудования и 26 тонн с дооборудованием. Таким краном можно не только извлекать двигатель из моторно-трансмиссионного отделения, но и поднимать комплектные башни всех отечественных танков.

БРЭМ-1М может перевозить танки и через водные преграды. Запас хода при буксировке среднего танка по грунтовой дороге составляет от 150 до 430 км.
БРЭМ-1М может перевозить танки и через водные преграды. Запас хода при буксировке среднего танка по грунтовой дороге составляет от 150 до 430 км.

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Для самообороны БРЭМ-1М оснащена крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом Корд с боекомплектом 350 патронов.

Машина получила новые гусеницы, на которые можно монтировать резиновые вставки для езды по асфальтированным дорогам.

Опыт СВО потребовал и усиления защиты. На БРЭМ-1М теперь появились противокумулятивные и противодроновые сетки, «мангалы», бортовые экраны и блоки динамической защиты, а также средства радиоэлектронной борьбы.

БРЭМ-1М с комплектом блоков и экранов динамической защиты. Над правой гусеничной полкой располагаются ящик ЗИП и труба-лаз из комплекта оборудования для подводного вождения.
БРЭМ-1М с комплектом блоков и экранов динамической защиты. Над правой гусеничной полкой располагаются ящик ЗИП и труба-лаз из комплекта оборудования для подводного вождения.

Выводы

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Как видим, в гонке показателей лебедок и кранов, абсолютные цифры наших БРЭМ (без учета полиспастов) меньше, чем у американцев. Но ведь наши основные танки и их узлы значительно легче.

Что касается скорости, запаса хода, проходимости, унификации со стоящими на вооружении машинами, то тут отечественные БРЭМ далеко впереди.

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Крючков Вадим
Фото:Министерство обороны РФ, Ростех, Вадим Крючков
Количество просмотров 3
12.04.2025 
Фото:Министерство обороны РФ, Ростех, Вадим Крючков
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