Кто и как ремонтирует технику для фронта

Техника на фронте — это и прикрытие, и транспорт, и огневая мощь. Без нее вести военные действия сегодня просто невозможно. Это не только танки, БТР, БМП, но и беспилотные комплексы, а также санитарные бронемобили, тягачи и многое другое.
Любая техника ломается, и даже военная, которая работает в зоне СВО в прямом смысле на износ. Чтобы она оставалась в строю и не покидала его на долгий срок, отправляясь в глубокий тыл на ремонт, ее обслуживают и чинят практически под пулями.
Для этого есть специальные мобильные ремонтные мастерские МТО-УБ 1 на шасси автомобиля Урал-4320. Для тяжелых случаев недалеко от линии фронта работает завод, с которого также идут поставки необходимых запчастей на передовую.
После ремонта техника отправляется в строй не сразу — ее работоспособность проверяют в обязательном порядке, чтобы поломка не повторилась в ответственный момент боя.
Как рассказывают сами бойцы рембатов, они постоянно нарабатывают опыт работы в боевых условиях. Это касается не только качества ремонта, но и таких необходимых вещей, как маскировка на время ремонта.
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Фото: Станислав Красильников/ТАСС