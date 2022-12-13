Какую бронетехнику получает ВСУ

К поставкам подключились Арабские Эмираты, прислав Украине автомобили, больше подходящие для разгона демонстраций.

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Компания из ОАЭ Inkas Vehicles известна по всему миру. Она специализируется на производстве бронеавтомобилей на базе серийных машин. Чаще это гражданская техника, но в арсенале компании есть и броневики.

В частности, это машины Титан-С, созданные на базе Toyota Land Cruiser 79. Вы видите их на снимке, который был сделан в заброшенном городе Припять на севере Украины и опубликован Defence Blog.

Характеристики автомобиля достаточно скромные. При массе 4,8 тонны он оснащен 128-сильным двигателем. То есть на 1 тонну приходится всего 26,7 л.с. Для бездорожья такой броневик не годится. Зато по ровным дорогам его можно разогнать до 110 км/ч.

Уровень брони приемлем для полицейского спецназа, но не для боевых действий. Автомобиль защищен лишь от попаданий бронебойных боеприпасов калибра 7,62х51 мм (уровень CEN B7). Обстрел уже из крупнокалиберного пулемета броневик не выдержит.

Сама машина может быть вооружена одним пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм, управлять которым можно дистанционно из салона. Также есть 8 бойниц (по количеству перевозимых людей) для ведения огня.

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Для сравнения, российский бронемобиль Тайфун-ВДВ, оснащаемый 350-сильным двигателем, имеет 30-мм автоматическую пушку 2А42 в кожухе и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ, а также автоматический гранатомет АГ-30. Кроме того, российский броневик выдерживает подрыв взрывных устройств мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и до 4 кг под днищем.

Тяжелый робот «Штурм» — это безэкипажная техника имеет прочную броню, мощный двигатель и способна воевать в городских условиях.

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Фото: Defence-blog.com, Inkas Vehicles