Как ремонтируют боевые машины на передовой

На фронте техсервисов нет, но для ремонта и обслуживания техники отработана безотказная методика.

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Армия, не способная чинить свои автомобили и бронетехнику в полевых условиях, обречена на поражение, поэтому оснащенности войск ремонтно-восстановительными органами в Российской армии уделяется большое внимание.

Во-первых, вся техника имеет много одинаковых и взаимозаменяемых узлов и агрегатов. И не важно, бронетранспортер это или другой автомобиль, детали одной машины подходят для другой. Это позволяет сократить количество наименований запчастей на армейских складах без риска дефицита.

Кроме того, при необходимости можно переставить запчасть с одной машины на другую и продолжить выполнение боевой задачи. Но это далеко не единственный плюс унификации.

«Создание комплекса подвижных средств технического обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и техники на типовых унифицированных шасси, помимо повышения их межвидовой универсализации, унификации и серийности, позволяет оптимизировать затраты на их производство и обеспечивает рациональную загрузку заводов промышленности», — рассказал в интервью «Красной звезде» руководитель Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Шестаков.

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Сервис на колесах

Техническое обслуживание боевых машин ведется не на коленке. Для этого разработана мастерская МТО-УБ 1 на шасси автомобиля Урал-4320. Этот автосервис на колесах, обладающий невероятными внедорожными способностями, имеет все необходимое для технического обслуживания и ремонта самой разной бронетанковой и автомобильной техники.

Мастерская МТО-УБ 1 на шасси автомобиля «Урал-4320»

У России появилась новая ударная система — на днях она прошла успешные испытания в зоне проведения СВО.

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Фото: Министерство обороны РФ