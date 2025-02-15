Новый турецкий танк против Т-90М Прорыв — кто победит

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Как бы ни развивались наши отношения с Турецкой Республикой, не стоит забывать, что это – страна НАТО, причем вторая по численности после США в Североатлантическом альянсе.

Поэтому, с одной стороны, у нас с Турцией масса совместных мирных проектов, а с другой — беспилотники Байрактар, произведенные нашим «партнером», применяют против Вооруженных сил России в зоне СВО.

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В минувшем году произошло знаковое событие для армии Эрдогана — началось серийное производство основных боевых танков Altay собственной разработки.

Максимальная скорость нового турецкого танка Altay на асфальте – 65 км/ч, а на пересеченной местности – 45 км/ч.
Максимальная скорость нового турецкого танка Altay на асфальте – 65 км/ч, а на пересеченной местности – 45 км/ч.

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Планы амбициозные: в 2025 году запланирована поставка в войска 250 машин и далее доведение их численности до тысячи, плюс версии на экспорт. Первый опыт Турции в проектировании и производстве танков означает обилие доводочных работ по результатам...

Вот-вот, а не возникнет ли соблазн помимо полигонных тестов тем или иным способом обкатать новинку в условиях реальных боевых действий? Прикинем шансы основных боевых танков России и Турции.

Первенец в богатой комплектации

Вхождение в узкий круг стран-производителей танков не означает разработку собственной модели с чистого листа. Грех не воспользоваться общемировым опытом, да и соответствие стандартам НАТО никто не отменял.

Не залезая в технические дебри, отметим, что у Altay есть и немецкие, и южнокорейские корни. Облик турецкой машины возник не на пустом месте и напоминает Леопард и К2.

В профиль Altay напоминает немецкий Леопард и южнокорейский К2.
В профиль Altay напоминает немецкий Леопард и южнокорейский К2.

Компоновка танка вполне традиционная, с моторно-трансмиссионным отделением в кормовой части корпуса. Ходовая часть – с семью опорными катками с каждой стороны – калька с образцов немецкой школы танкостроения.

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Основное вооружение – гладкоствольная 120-мм пушка МКЕК длиной 55 калибров. В числе боеприпасов, соответствующих натовскому стандарту STANAG 4385, – осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды. Кроме того, есть возможность стрелять через ствол ракетами с лазерным наведением.

Орудие, по сути, является очередным клоном немецкого Rheinmetall Rh 120. Автоматом заряжания оно не оснащено, поэтому у танка огромная башня и раздутый до четырех человек экипаж: помимо командира, механика-водителя и наводчика есть также заряжающий.

Огромная башня турецкой машины. В ней: боекомплект, командир, наводчик, заряжающий. Три человека и... только два люка.
Огромная башня турецкой машины. В ней: боекомплект, командир, наводчик, заряжающий. Три человека и... только два люка.

Вспомогательное вооружение состоит из спаренного с пушкой 7,62-мм пулемета и дистанционно-управляемого крупнокалиберного пулемета (на его месте может быть смонтирован автоматический гранатомет).

У Altay высокая степень локализации: орудие, пулеметы, элементы подвески, гидравлические механизмы, системы наблюдения, поворота башни, защиты производятся в Турции.
У Altay высокая степень локализации: орудие, пулеметы, элементы подвески, гидравлические механизмы, системы наблюдения, поворота башни, защиты производятся в Турции.

Корпус выполнен из композитной противоснарядной брони. С внутренней стороны есть подбой противоосколочными матами. В наличии имеются панели динамической защиты, противокумулятивные решетки и керамические бортовые экраны.

Сбоку и сзади моторно-трансмиссионное отделение Altay защищают противокумулятивные решетки.
Сбоку и сзади моторно-трансмиссионное отделение Altay защищают противокумулятивные решетки.

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Кроме того, танк могут оснащать комплексом активной защиты Akkor и противоминным пакетом усиления днища.

В качестве силовой установки танка используется 12-цилиндровый дизельный двигатель (в перспективе – турецкого производства, а на танках первой серии – южнокорейский) мощностью 1500 л.с. и автоматическая коробка передач с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего.

Altay под завязку набит электроникой и современными прицельными приспособлениями.

На башне турецкого танка почти не осталось свободного места: прицел командира, прицел наводчика, телевизор и лазерный дальномер, дистанционно-управляемый пулемет с отдельным тепловизором, 16 мортир постановки завес и «по мелочи» еще набегает.
На башне турецкого танка почти не осталось свободного места: прицел командира, прицел наводчика, телевизор и лазерный дальномер, дистанционно-управляемый пулемет с отдельным тепловизором, 16 мортир постановки завес и «по мелочи» еще набегает.

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О качестве и надежности подсистем судить пока рано, но перечень впечатляет. На танке есть дневной/ночной прицел наводчика и панорамный прицел командира. Оба стабилизированные, с телевизионным и тепловизионным каналами.

Еще в списке оборудования числится автомат сопровождения цели, лазерный дальномер, система идентификации на поле боя, цифровая радиостанция, комплекс предупреждения о лазерном облучении, камеры переднего и заднего вида, система автоматического пожаротушения.

А что у нас?

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Фото:из архива «За рулем»
15.02.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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