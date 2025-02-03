Автоконцерны могут столкнуться с трудностями из-за новых пошлин

Новые пошлины президента Трампа могут спровоцировать рост цен на машины и бензин

Введенные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, могут привести к резкому удорожанию широкого спектра товаров, включая автомобили. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Глава Белого дома подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин в размере 25% на все товары из Канады, кроме энергоресурсов (10%). На товары из Мексики аналогичный размер пошлин, а из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к действующим.

«Тарифы Трампа на три крупнейших торговых партнера США означают, что для американских семей повышение цен будет ощущаться практически повсюду – в продуктовых магазинах, автосалонах, магазинах электроники и на заправках», – пишут СМИ.

В зоне риска и автомобили, потому что крупные американские производители, включая General Motors, зависят от поставок деталей и сборочных узлов из Канады и Мексики. Согласно данным, в 2024 году почти 40% автомобилей GM, произведенных в Северной Америке, собрали за пределами США. Также дополнительные пошлины на канадские энергоносители спровоцируют рост цен на бензин, особенно в регионах, зависимых от импорта нефти.

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Источник: nytimes.com