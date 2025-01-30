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Уже 6 автоконцернов подали иски против решения Еврокомиссии о введении доппошлин

Mercedes-Benz вслед за Geely подал иск в суд против пошлин Евросоюза

Немецкий производитель Mercedes-Benz вслед за своим китайским партнером Geely обратился с исковым заявлением в европейский суд против введения дополнительных пошлин на электромобили из Китая.

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Geely анонсировала о планах оспорить в суде повышение пошлин в конце января, вместе с Mercedes-Benz китайский автоконцерн разрабатывает и производит в КНР модели авто под маркой Smart для рынка Европы.

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После BMW Mercedes-Benz стала второй европейской компанией, подавшей иск. Ранее с аналогичными заявлениями обратились еще BYD, SAIC и Tesla. Последняя продает на рынке Европы электрокары, выпуск которых наладили на гигафабрике в китайском Шанхае.

Автопроизводители выступают против решения Еврокомиссии ввести повышенные пошлины против электрокаров производства КНР. Свое решение в ЕК оправдали нечестной конкуренцией со стороны Китая.

Источник: autonews.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
30.01.2025 
Фото:Unsplash
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