Уже 6 автоконцернов подали иски против решения Еврокомиссии о введении доппошлин

Mercedes-Benz вслед за Geely подал иск в суд против пошлин Евросоюза

Немецкий производитель Mercedes-Benz вслед за своим китайским партнером Geely обратился с исковым заявлением в европейский суд против введения дополнительных пошлин на электромобили из Китая.

Geely анонсировала о планах оспорить в суде повышение пошлин в конце января, вместе с Mercedes-Benz китайский автоконцерн разрабатывает и производит в КНР модели авто под маркой Smart для рынка Европы.

После BMW Mercedes-Benz стала второй европейской компанией, подавшей иск. Ранее с аналогичными заявлениями обратились еще BYD, SAIC и Tesla. Последняя продает на рынке Европы электрокары, выпуск которых наладили на гигафабрике в китайском Шанхае.

Автопроизводители выступают против решения Еврокомиссии ввести повышенные пошлины против электрокаров производства КНР. Свое решение в ЕК оправдали нечестной конкуренцией со стороны Китая.

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Источник: autonews.com