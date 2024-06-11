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Турция вводит заградительную пошлину на все китайские автомобили
Турция вводит 40%-ную пошлину на импорт...

Турция вводит заградительную пошлину на все китайские автомобили

Турция вводит 40%-ную пошлину на импорт автомобилей из Китая

Турция введет пошлину в размере 40% на импорт автомобилей из Китая, чтобы защитить отечественных автопроизводителей, сообщило министерство торговли страны.

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Китай сталкивается с растущим торговым давлением во всем мире из-за экспорта электромобилей, которые, как утверждают многие страны, в значительной степени субсидируются Пекином для поддержки своей экономики.

Ожидается, что Европейская комиссия объявит на следующей неделе, будут ли в Европе введены дополнительные тарифы.

Начиная с 7 июля пошлина за один китайский автомобиль при ввозе в Турцию будет составлять минимум 7 тыс. долларов, говорится в решении президента, опубликованном в Официальном вестнике страны.

Заградительные пошлины США на экспорт китайских авто ждет «ответочка»

Причем касается это не только электрокаров, но и обычных и гибридных легковых автомобилей из Китая.

Совсем недавно, в 2023 году Турция ввела дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая, а также изменила некоторые правила, касающиеся технического обслуживания электромобилей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Риторика та же: защита отечественного производителя (в Турции несколько крупных автозаводов) и сокращение внешнеторгового дефицита

Самая свежая китайская модель на рынке Турции – кроссовер Jaecoo J7, который был представлен в первых числах июня.

В общем, пошла цепная реакция в разных странах. У нас пошлины не трогают, но повышают утильсбор. Правда, речь обо всех импортных автомобилях, но официально помимо китайских машин к нам ничего не поставляют.

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Источник: Reuters

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За РулемАлексеева Елена
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС и «За рулем»
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