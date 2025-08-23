Проблема «ожирения» — почему Bradley перестала соответствовать задачам

Эксперт Крючков рассказал об особенностях американской Bradley и БМП-2М России

Боевую машину пехоты придумали в Советском Союзе. Именно наша БМП-1 дала старт новой ветке развития легкой бронетехники на фоне уже имеющихся колесных и гусеничных транспортеров.

Неудивительно, что достоинства, равно как и недостатки новинки, оценили наши оппоненты за океаном и тут же занялись разработкой собственной боевой машины пехоты. Но и нам нельзя было почивать на лаврах — машину модернизировали с учетом опыта эксплуатации. В результате в самом начале 1980-х годов армия СССР получила БМП-2, а вооруженные силы США — БМП М2 Bradley.

БМП-2М с полным набором защиты, боевым модулем Бережок и маскировочным комплектом «Накидка».

Сходство и различия Bradley и БМП-2М

Общая компоновка двух машин одинакова. Дизельные двигатели расположены справа впереди, механик-водитель сидит слева от них. Боевое отделение – по центру БМП, отделение десанта – в задней части корпуса с выходом через двери (или аппарель у М2) в корме.

Экипаж БМП-2: 3 человека плюс 7 десантников. Экипаж Bradley: 3 плюс 6-7 десантников. Вооружение сосредоточено в обитаемых башнях. Там располагаются командиры и наводчики-операторы.

Даже число катков ходовой части равное — по шесть с каждой стороны. Но машины не точные копии: дальше начинаются различия в реализации одной и той же идеи.

Наша школа подразумевает бронетехнику с низким силуэтом. Исходные габариты БМП-2 – 6735×3115×2250 мм. Боевая масса – 14 тонн. Бронекорпус выполнен из стальной брони, и только щиток на верхней лобовой детали сделан из алюминия. Уровень защиты – противопульно-противоосколочная со всех ракурсов и противоснарядная в лобовой проекции.

Самая свежая версия БМП-2М. Машина была продемонстрирована на Параде Победы 2025 года. ПТУР Корнет на башне укрыты дополнительными бронелистами. Защищены прицелы наводчика-оператора и командира.

Американцы традиционно делают ставку на просторную и крупную технику. M2 Bradley исходно имел габариты 6450×3200×2900 миллиметров и боевую массу 21,3 тонны. То есть Bradley более чем на полметра выше и значительно тяжелее. Корпус из алюминиевой брони с «довеском» в виде стальных экранов имел защиту от снарядов (в лобовой части) и пуль крупнокалиберного 14,5 мм пулемета КПВТ (по бортам).

Bradley M2A2 на лобовой части корпуса и бортах установлены стальные бронеэкраны толщиной 30 мм.

Интересно сравнить вооружение. У БМП-2 на борту 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов, пулемет 7,62 мм ПКТ (2000 патронов) и противотанковый ракетный комплекс Фагот или Конкурс.

В башне М2 Bradley – скорострельная пушка М-242 Bushmaster калибром 25 мм c боекомплектом 300 снарядов плюс еще 600 – в боеукладке корпуса. Также есть пулемет 7,62 мм М-240 с 2200 патронами и две пусковые установки ПТУР TOW на башне.

Пушки отечественной и американской машин с двухленточным питанием и могут стрелять как осколочно-фугасными, так и бронебойными снарядами.

Борьба с лишним весом Bradley и БМП-2М

Дальнейшая модернизация БМП шла по пути совершенствования защиты, вооружения и электронной начинки. Особо преуспели американцы — наплодили массу модификаций с учетом приобретенного в локальных войнах боевого опыта. У нас же параллельно шло два процесса: совершенствование самой массовой отечественной БМП-2 и разработка новой боевой машины пехоты третьего поколения.

Надо признать, что в определенный момент по ряду позиций мы несколько отстали. Вообще же стоит отметить, что процесс улучшения исходных БМП неизбежно сопровождался ростом их массы, что требовало и роста мощности двигателей, а также доработок ходовой части.

Какая ситуация сейчас? Обе БМП воюют в зоне СВО. ВСУ получили несколько сотен достаточно удачных американских машин Bradley версии M2A2 ODS, созданных с учетом опыта операции «Буря в пустыне».

БМП Bradley M2A2 ODS, принадлежавший ВСУ. На бортовых экранах и лобовом листе есть элементы крепления дополнительной защиты. Но, как говорил капитан Титаренко в фильме «В бой идут одни старики»: «Горят за милую душу».

Боевая масса машины возросла до 34,25 тонны! Рост M2 теперь составляет 3300 мм, что еще почти на полметра выше, чем у исходной модели. Мощность двигателя – 600 л.с. против ранних 500 л.с. А вот дорожный просвет этого «полутанка» уменьшился с 450 до 300 мм. Максимальная скорость модификации – 61 км/ч, а запас хода – 400 км.

Вооружение оставлено прежним (за исключением модернизированного ПТУР TOW-2), но появилась современная система управления огнем с баллистическим вычислителем, новые прицелы, дальномер, аппаратура автоматизированной системы управления боем, спутниковая связь, навигация, бортовой информационно-управляющий комплекс с компьютером и дисплеями. Стойкость Bradley к воздействию боеприпасов (в том числе кумулятивных) улучшена кевларовым подбоем внутренних поверхностей корпуса и башни, на навесных стальных бронеплитах закреплены элементы динамической защиты, появилось и усиление защиты крыши.

Модификация Bradley M2A4 – свежая версия боевой машины, которую будут поставлять армии США взамен M2A2 ODS, переданных ВСУ. БМП оснащен активной защитой, новой управляющей электроникой, системой бортовой диагностики, двигателем мощностью 675 л.с. Но масса машины безумная — 36 287 кг!

Но и мы в результате догнали соперников. Отечественная боевая машина пехоты после цикла доработок получила индекс БМП-2М. Самое заметное новшество – новый модуль вооружения Бережок со скорострельной 30-мм пушкой 2А42, пулеметом 7,62 мм ПКТМ, гранатометом АГС-30 с боекомплектом 300 гранат и четырьмя мощными ПТРК 9К135 Корнет.

БМП-2М вооружен четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами Корнет. Они управляются по лазерному лучу и снабжены тандемной кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью 1200 мм гомогенной брони за динамической защитой.

В комплекте есть и современная система управления огнем: многоканальный прицел наводчика и панорамный прицел командира, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, аппаратура автоматизированного управления боем. Есть также двухплоскостной стабилизатор вооружения.

Значительно улучшены защитные свойства БМП-2М. Полный комплект – всеракурсный и включает в себя противокумулятивные решетки, экраны с блоками динамической защиты и противоосколочный подбой с внутренней стороны корпуса. Стойкость к воздействию мин под днищем тоже повышена до уровня 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

БМП-2М получил защитные экраны лобового листа, бортов и кормовых дверей десанта. От амбразур для ведения огня из личного оружия пришлось отказаться.

При этом за счет применения полимерных материалов в экранах динамической защиты сохранена плавучесть машины. Неизбежный рост массы БМП, конечно же, произошел, но он не катастрофический. Новый боевой модуль не намного тяжелее предыдущего. Ориентировочно с полным объемом доработок (оружие плюс защита) масса БМП-2М не превышает 20 тонн.

Для сохранения прежних характеристик подвижности и надежности ограничились доработкой опорных катков, торсионов, амортизаторов, гусениц и заменой 300-сильного двигателя УТД-20С1 на УТД-23 мощностью 360 л.с. В результате максимальная скорость БМП-2М составляет 65 км/ч (на плаву до 7 км/ч), а запас хода – более 500 км.

По соотношению цена-качество машина получилась удачной, особенно с учетом, что БМП-2М получают путем модернизации уже имеющихся экземпляров БМП-2.

