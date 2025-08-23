Проблема «ожирения» — почему Bradley перестала соответствовать задачам
Боевую машину пехоты придумали в Советском Союзе. Именно наша БМП-1 дала старт новой ветке развития легкой бронетехники на фоне уже имеющихся колесных и гусеничных транспортеров.
Неудивительно, что достоинства, равно как и недостатки новинки, оценили наши оппоненты за океаном и тут же занялись разработкой собственной боевой машины пехоты. Но и нам нельзя было почивать на лаврах — машину модернизировали с учетом опыта эксплуатации. В результате в самом начале 1980-х годов армия СССР получила БМП-2, а вооруженные силы США — БМП М2 Bradley.
Сходство и различия Bradley и БМП-2М
Общая компоновка двух машин одинакова. Дизельные двигатели расположены справа впереди, механик-водитель сидит слева от них. Боевое отделение – по центру БМП, отделение десанта – в задней части корпуса с выходом через двери (или аппарель у М2) в корме.
Экипаж БМП-2: 3 человека плюс 7 десантников. Экипаж Bradley: 3 плюс 6-7 десантников. Вооружение сосредоточено в обитаемых башнях. Там располагаются командиры и наводчики-операторы.
Даже число катков ходовой части равное — по шесть с каждой стороны. Но машины не точные копии: дальше начинаются различия в реализации одной и той же идеи.
Наша школа подразумевает бронетехнику с низким силуэтом. Исходные габариты БМП-2 – 6735×3115×2250 мм. Боевая масса – 14 тонн. Бронекорпус выполнен из стальной брони, и только щиток на верхней лобовой детали сделан из алюминия. Уровень защиты – противопульно-противоосколочная со всех ракурсов и противоснарядная в лобовой проекции.
Американцы традиционно делают ставку на просторную и крупную технику. M2 Bradley исходно имел габариты 6450×3200×2900 миллиметров и боевую массу 21,3 тонны. То есть Bradley более чем на полметра выше и значительно тяжелее. Корпус из алюминиевой брони с «довеском» в виде стальных экранов имел защиту от снарядов (в лобовой части) и пуль крупнокалиберного 14,5 мм пулемета КПВТ (по бортам).
Интересно сравнить вооружение. У БМП-2 на борту 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов, пулемет 7,62 мм ПКТ (2000 патронов) и противотанковый ракетный комплекс Фагот или Конкурс.
В башне М2 Bradley – скорострельная пушка М-242 Bushmaster калибром 25 мм c боекомплектом 300 снарядов плюс еще 600 – в боеукладке корпуса. Также есть пулемет 7,62 мм М-240 с 2200 патронами и две пусковые установки ПТУР TOW на башне.
Пушки отечественной и американской машин с двухленточным питанием и могут стрелять как осколочно-фугасными, так и бронебойными снарядами.
Борьба с лишним весом Bradley и БМП-2М
Дальнейшая модернизация БМП шла по пути совершенствования защиты, вооружения и электронной начинки. Особо преуспели американцы — наплодили массу модификаций с учетом приобретенного в локальных войнах боевого опыта. У нас же параллельно шло два процесса: совершенствование самой массовой отечественной БМП-2 и разработка новой боевой машины пехоты третьего поколения.
Надо признать, что в определенный момент по ряду позиций мы несколько отстали. Вообще же стоит отметить, что процесс улучшения исходных БМП неизбежно сопровождался ростом их массы, что требовало и роста мощности двигателей, а также доработок ходовой части.
Какая ситуация сейчас? Обе БМП воюют в зоне СВО. ВСУ получили несколько сотен достаточно удачных американских машин Bradley версии M2A2 ODS, созданных с учетом опыта операции «Буря в пустыне».
Боевая масса машины возросла до 34,25 тонны! Рост M2 теперь составляет 3300 мм, что еще почти на полметра выше, чем у исходной модели. Мощность двигателя – 600 л.с. против ранних 500 л.с. А вот дорожный просвет этого «полутанка» уменьшился с 450 до 300 мм. Максимальная скорость модификации – 61 км/ч, а запас хода – 400 км.
Вооружение оставлено прежним (за исключением модернизированного ПТУР TOW-2), но появилась современная система управления огнем с баллистическим вычислителем, новые прицелы, дальномер, аппаратура автоматизированной системы управления боем, спутниковая связь, навигация, бортовой информационно-управляющий комплекс с компьютером и дисплеями. Стойкость Bradley к воздействию боеприпасов (в том числе кумулятивных) улучшена кевларовым подбоем внутренних поверхностей корпуса и башни, на навесных стальных бронеплитах закреплены элементы динамической защиты, появилось и усиление защиты крыши.
Но и мы в результате догнали соперников. Отечественная боевая машина пехоты после цикла доработок получила индекс БМП-2М. Самое заметное новшество – новый модуль вооружения Бережок со скорострельной 30-мм пушкой 2А42, пулеметом 7,62 мм ПКТМ, гранатометом АГС-30 с боекомплектом 300 гранат и четырьмя мощными ПТРК 9К135 Корнет.
В комплекте есть и современная система управления огнем: многоканальный прицел наводчика и панорамный прицел командира, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, аппаратура автоматизированного управления боем. Есть также двухплоскостной стабилизатор вооружения.
Значительно улучшены защитные свойства БМП-2М. Полный комплект – всеракурсный и включает в себя противокумулятивные решетки, экраны с блоками динамической защиты и противоосколочный подбой с внутренней стороны корпуса. Стойкость к воздействию мин под днищем тоже повышена до уровня 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.
При этом за счет применения полимерных материалов в экранах динамической защиты сохранена плавучесть машины. Неизбежный рост массы БМП, конечно же, произошел, но он не катастрофический. Новый боевой модуль не намного тяжелее предыдущего. Ориентировочно с полным объемом доработок (оружие плюс защита) масса БМП-2М не превышает 20 тонн.
Для сохранения прежних характеристик подвижности и надежности ограничились доработкой опорных катков, торсионов, амортизаторов, гусениц и заменой 300-сильного двигателя УТД-20С1 на УТД-23 мощностью 360 л.с. В результате максимальная скорость БМП-2М составляет 65 км/ч (на плаву до 7 км/ч), а запас хода – более 500 км.
По соотношению цена-качество машина получилась удачной, особенно с учетом, что БМП-2М получают путем модернизации уже имеющихся экземпляров БМП-2.
