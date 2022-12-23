Бронемашина была взята в резерве, сделанном СССР на случай Третьей мировой войны.

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Прозвище «копейка» в армии получил, конечно же, не автомобиль ВАЗ-2101, а боевая машина пехоты — БМП-1. О ней и речь.

Это легендарная машина, успевшая много где повоевать. Интересна история ее создания. В 1960-х годах ее сделали на случай ядерной войны, чтобы пехотинцы могли быстро преодолевать зоны радиационного заражения без ущерба для боеспособности и не отставать от танков.

Изначально боевая машина оснащалась 73-миллиметровой пушкой «Гром». В ходе боевых действий в Афганистане (25 декабря 1979 — 15 февраля 1989 года) выяснилось, что это орудие, являющееся по сути гранатометом, неэффективно.

В результате была разработана БМП-2 (естественно, в армии ее прозвали «двойкой»), которую оснастили мощной 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. «Копейки» же отправились на стоянки, ждать начала Третьей мировой войны.

БМП-1АМ «Басурманин»

Но применение им нашли раньше — их отправляют в зону проведения специальной военной операции. Но перед этим, конечно же, машины существенно дорабатывают.

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БМП-1 получают 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72, комбинированный прицел, «видящий» как днем, так и ночью», стабилизатор вооружения и противотанковый комплекс «Метис».

В итоге получилась та самая БМП-1АМ «Басурманин», о которой вы наверняка слышали из новостей.

Со своими задачами «Басурманин» справляется отлично, ведь с украинской стороны ему противостоят немодернизированные БМП-1 и БМП-2, а также колесные броневики, которые не могут выдержать попаданий из 30-мм пушки.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС