Зачем военные Украины ломают свои танки

И для чего командование ВСУ решило заваривать людей в танках.

Материалы по теме Названа самая грозная техника СВО

Ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась такая, что бойцы ВСУ начали отказываться выполнять приказы командования и выводить из строя технику, снижая боеготовность подразделений.

Об этом рассказал знакомый с ситуацией офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах», — цитирует Первый канал слова Марочко.

Офицер также рассказал, что основным танком украинской армии сегодня являются устаревшие Т-64. Воевать на такой технике, видимо, людям не хочется из-за высокого риска.

В итоге командиры ВСУ начали принимать радикальные меры и заваривать танкистов в их машинах. Это заставляет их идти в наступление. Но на деле люди просто сдаются российским военным, не производя ни единого выстрела, так как для них это — верная смерть.

Материалы по теме Какую бронетехнику получает ВСУ

«Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков — встречал и фотографии, и видел сам — отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда», — рассказал РИА «Новоости» российский разведчик.

Кроме того, Марочко сообщил о расстрелах украинских военных их командованием. Причина простая — неподчинение приказам. Расстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Артемовск (укр. название Бахмут), Северск, Кременная и Сватово.

Назван самый эффективный автомобиль СВО — он же считается самым защищенным бронеавтомобилем России.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС