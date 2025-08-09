Пластун-ТТ: как сломали раму ради проходимости

Эксперт Крючков рассказал об армейском сочлененном тактическом транспортере

Благодаря линейке машин, созданных на универсальной платформе с резиновыми гусеницами, получила известность компания «Русские вездеходы Пластун». В числе спроектированных моделей есть и компактный легкобронированный вездеход Пластун-СН для армейских нужд. Он уже принял участие в СВО.

Но потребности армии гусеничной техникой не ограничиваются. Для транспортировки раненых, доставки людей и грузов в зоне боевых действий нужны небольшие колесные мотовездеходы снабжения: проходимые, надежные, ремонтопригодные.

Нержавейка с алюминием

Новая разработка компании получила название Пластун-ТТ. Две последних буквы означают «транспортер тактический».

Габариты тактического транспортера Пластун – 5150×1990×2300 мм. Дорожный просвет – 280 мм. Показан вездеход в открытом варианте.

Сразу отметим достоинства машины:

полный привод колесной формулы 4×4,

применение исключительно отечественных узлов и агрегатов,

относительно невысокая цена,

оригинальная конструкция, обеспечивающая высокую проходимость.

В основе транспортера лежит шарнирно-сочлененная рама, сваренная из труб. И не абы каких: в Пластуне-ТТ применены трубы диаметром 32 мм из нержавеющей стали. Вкратце, сочлененная рама вместо монолитной дает следующие преимущества:

меньший радиус разворота (маневренность),

меньшую вероятность диагонального вывешивания (высокую проходимость).

Пластун-ТТ с полным набором тентов. Виден узел сочленения рамы и карданные валы привода переднего и заднего мостов.

Рекомендуем Как в России придумали новый тип военных грузовиков

Снаружи вездеход обшит панелями из алюминиевых листов толщиной 2 мм. Силовой агрегат – двигатель ВАЗ-21214 от Лады Нивы рабочим объемом 1,7 литра и мощностью 85 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Крутящий момент с помощью уазовских карданных валов распределяется по осям через раздаточную коробку ВАЗ-21213 с понижающей передачей и блокировкой.

Впереди установлен задний мост от Газели без поворотных кулаков. Колеса – вездеходные. Фары – с затемнением. На алюминиевой облицовке закреплена лопата.

И силовой агрегат, и раздаточная коробка установлены в передней секции транспортера. Там же находятся и два сиденья для водителя и пассажира.

Без кулаков

Мосты Пластуна-ТТ заимствованы у Газели ГАЗ-3302 и оснащены самоблокирующимися дифференциалами. Причем и спереди, и сзади используются «неубиваемые» задние мосты, с подвеской на двухлистовых рессорах.

Раздаточная коробка от Лады Нивы защищена мощной конструкцией из труб.

Демпфирующие элементы подвески – газелевские же амортизаторы. Получается, инженеры упростили конструкцию и избавились от поворотных кулаков. А как же управлять вездеходом? Правильно! Маневрирование обеспечивается за счет излома рамы на угол до 30 градусов с помощью гидрообъемного рулевого управления.

Пластун-ТТ поворачивает за счет излома рамы. При этом органы управления транспортера – как у легкового автомобиля.

И, конечно, шины у транспортера самые что ни на есть вездеходные — тракторные 12.4L-16.8 PR.

Рекомендуем Чем российская машина десанта превосходит натовские

Задняя секция Пластуна — грузовая. Она вмещает 6-7 человек или двух раненых на носилках с сопровождающим, либо почти тонну поклажи. Можно смонтировать здесь, например, и миномет.

При этом тактический транспортер способен развивать скорость до 100 км/ч и обладает запасом хода до 400 километров.

В оснащении Пластуна-ТТ есть мощный домкрат, 3,6-тонная лебедка самовытаскивания, отопитель кабины, пара носилок, лом, лопата, топор, запасное колесо, тенты от непогоды для передней и задней секций.

Носилки для раненых устанавливаются вдоль бортов второй секции. Для их рукоятей сделаны прорези в заднем борту.

Выводы

Оригинальной разработкой заинтересовались военные — вездеход прошел цикл испытаний в 21 НИИ ВААТ в Бронницах. Сегодня ООО «Русские вездеходы Пластун» готовы поставлять армии несколько десятков вездеходов в месяц.

Перспективы машины лучше, чем у мотовездеходов и багги с китайскими комплектующими. Почему? Небольшое отступление. До сих пор во многих армиях мира используется морально устаревший американский транспортер М113 и БМП на его базе. Этот далеко не шедевр военной техники разошелся тиражом больше 80 тысяч экземпляров. Во многом потому, что содержит узлы и агрегаты от коммерческих автомобилей, а значит, его легко ремонтировать и нет проблем с запасными частями.

По аналогии оценим и Пластун-ТТ. Во-первых, в колесном тактическом транспортере в силу особенностей конструкции мало уязвимых мест и нечему часто ломаться. Во-вторых, если поломка произойдет, детали Нивы, Газели и УАЗа можно найти без проблем.

Витязь против Викинга — битва арктических вездеходов РФ и НАТО: эксперт Крючков рассказал о боевых вездеходах России и Швеции для северных широт.