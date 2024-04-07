4 тонны, клиренс полметра, броня – новый вездеход для армии
Пластун-СН – компактный легкобронированный вездеход на отечественных узлах и агрегатах. Сейчас он проходит опытную эксплуатацию в войсках на линии боевого соприкосновения. Гусеничная машина существенно компактнее легендарного транспортера МТ-ЛБ (прозванного «Мотолыгой»), но практически не уступает ему в универсальности и проходимости. Главное, что Пластун-СН – не модернизация уже имеющейся техники, а абсолютно новая разработка 2022-2023 годов.
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По бездорожью без лязга
В основе легкобронированного вездехода лежит универсальная гусеничная платформа, спроектированная в России. Отличие от большинства образцов военной техники – резиновые, а значит тихие в работе, гусеницы. Это всесезонные, лишенные характерного гусеничного лязга изделия массой 170 кг и шириной 500 мм. Они снабжены мощными 30-мм грунтозацепами, прочным металлическим кордом и стеклопластиковыми стержнями.
От пуль и осколков экипаж укрывает сварной корпус из стальной брони и пулестойкие стекла. Класс защиты – Бр-3, Бр-4 по ГОСТ, что приблизительно соответствует 1 уровню натовского стандарта STANAG. Это значит, что Пластун-СН может противостоять любым пистолетным пулям калибра 9 мм, бронебойным 5,45 мм и простым 7,62 мм пулям автомата Калашникова и аналогичным боеприпасам НАТО. Для легкобронированного вездехода – более чем достаточный уровень защиты.
Ходовая часть имеет по пять опорных и по четыре поддерживающих катка с каждой стороны. Подвеска – независимая пружинная, с гидравлическими амортизаторами. Узлы ходовой части сделаны с применением серийных деталей отечественного производства от УАЗа и ГАЗа.
Лучше танка
Силовой агрегат тоже российский. Это бензиновый 16-клапанный двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. и механическая пятиступенчатая коробка передач. Не слабоват движок легкового автомобиля для бронетехники?
Удельная мощность Пластуна полной массой 3,8 тонны с таким мотором составляет 27,9 л.с./т. Для сравнения, этот же показатель танка Т-90М немного меньше – 23,5 л.с./т.
Что касается проходимости, то и здесь у Пластуна хорошие характеристики. Дорожный просвет достигает 500 мм, и это больше, чем у танка.
Если же сравнивать удельное давление на грунт Пластуна и танка T-90М, то у вездехода он окажется намного меньше: 0,17 кг/см2 против 0,87 кг/см2.
Легкобронированный вездеход умеет преодолевать препятствия высотой до 0,6 метра и ямы шириной до одного метра. А еще Пластун-СН умеет плавать. Бронекорпус транспортера сделан герметичным, в воде машина движется за счет перематывания гусениц. Но если вдруг для выполнения боевой задачи понадобится большая скорость на плаву, есть возможность использовать транец с подвесным лодочным мотором.
И санитар, и кочующий миномет
Основное назначение машины – вездеход для эвакуации раненых. Вместимость Пластуна составляет 8 человек (на сиденьях) или 4+2 (четверо на сиденьях и двое на носилках). Для быстрого входа-выхода и погрузки носилок машина оборудована откидными бортами. Крыша отсутствует – от непогоды и солнца бойцов укрывает легкосъемный тент на каркасе. Эта особенность позволяет использовать бронированный вездеход не только в качестве санитарного транспортного средства.
Одна из модификаций – разведывательная машина, оборудованная выдвижной мачтой. Она позволяет поднять на высоту до 7 метров видеокамеру или тепловизор и круглосуточно наблюдать за местностью.
Следующая специальность Пластуна – кочующий миномет повышенной проходимости. Вооружение и боекомплект размещают на борту и ведут огонь прямо из боевой машины (для подобных модификаций заказчик и просил создать вездеход без стационарной крыши). Ходовая часть с низким удельным давлением на грунт стабильна и идеально подходит для этих целей.
Характеристики вездехода Пластун-СН
- Габариты (длина/ширина/высота), мм: 4710/2450/2150
- Дорожный просвет, мм: 500
- Полная масса, кг: 3800
- Экипаж, чел.: 8 или 4+2 раненых на носилках
- Грузоподъемность, кг: 600
- Максимальная скорость по твердому грунту, км/ч: 40
- Объем топливного бака, л: 120
- Боковой крен максимальный, град.: 30
- Преодолеваемый подъем максимальный, град.: 40
- Преодолеваемый спуск максимальный, град.: 45
- Двигатель: бензиновый, ВАЗ-21129
- Мощность, л.с.: 106
- Коробка передач: МКПП-5
- Броня/класс защиты: комбинированная противопульная броня / Бр-3,4 по ГОСТ
- Вооружение: 82-мм миномет
Пластун-СН может доставлять на передовую бойцов, боекомплект и грузы, использоваться как носитель военного оборудования и различных вооружений.
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