Гусеничный транспорт изобрели в России

ПОДВИЖНЫЕ КОЛЕИ
Из текста патента: «Около обыкновенного колеса, на котором катится экипаж, обводится цепь, натягиваемая шестиугольными колесами. Каждая цепь получает свое движение от обыкновенного колеса, которое, вертясь на оси, передает вперед освобождающиеся из-под него звенья, и таким образом цепь, проходя через шестигранное колесо, ложится опять под обыкновенное колесо экипажа».
По некоторым сведениям, Загряжский даже построил экипаж с металлической гусеницей — это был предвестник будущих тракторов и танков. Но скромные финансовые возможности изобретателя, а также отсутствие «наверху» интереса к гусеничному ходу перевели его детище в разряд забавных игрушек.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
Читать комментарии (1)