Гусеничный транспорт изобрели в России

Осенью 1837 года русский артиллерист Дмитрий Загряжский получил патент на необычное изобретение — экипаж с «подвижными колеями».

ПОДВИЖНЫЕ КОЛЕИ

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Из текста патента: «Около обыкновенного колеса, на котором катится экипаж, обводится цепь, натягиваемая шестиугольными колесами. Каждая цепь получает свое движение от обыкновенного колеса, которое, вертясь на оси, передает вперед освобождающиеся из-под него звенья, и таким образом цепь, проходя через шестигранное колесо, ложится опять под обыкновенное колесо экипажа».

По некоторым сведениям, Загряжский даже построил экипаж с металлической гусеницей — это был предвестник будущих тракторов и танков. Но скромные финансовые возможности изобретателя, а также отсутствие «наверху» интереса к гусеничному ходу перевели его детище в разряд забавных игрушек.

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Фото: из архива автора

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