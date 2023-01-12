Армейский вездеход «Мотолыга»: лучший со времен СССР

Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный, сокращенно — МТ-ЛБ. Боевой машине без малого 60 лет, а она до сих пор в строю!

В метком прозвище «Мотолыга» нет офицерского лоска.

Сразу понятно, что за ним скрывается рядовой военный трудяга.

Рецепт успеха этого гусеничного тягача — простая конструкция плюс оригинальная компоновка.

МТ-ЛБ в роли санитарной машины. Невысокий вездеход легко спрятать в складках местности.

То ли танк, то ли автомобиль

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Герметичный корпус МТ-ЛБ сварен из стальной противопульной брони толщиной от 7 до 14 мм. В передней части под коротким капотом расположено трансмиссионное отделение.

Сразу за ним — места для водителя и командира машины.

Органы управления — педали (как на автомобиле) и рычаги (как на тракторе). Обзор обеспечивают два стеклоблока, оборудованные очистителями. В боевой обстановке остекление закрывают бронекрышками и смотрят через пять призменных приборов ТНПО-170А.

Над стеклоблоками установлены призменные приборы наблюдения. Три со стороны водителя, два — у командира.

В средней части корпуса, ближе к левому борту продольно установлена дизельная V-образная «восьмерка» ЯМЗ-238 (ее в разные годы использовали на грузовиках и автобусах КРАЗ, МАЗ, УРАЛАЗ, КАМАЗ и ЛИАЗ).

В корме МТ-ЛБ находится десантное или грузовое отделение. Подвеска машины торсионная с гидравлическими амортизаторами.

Доступ в десантное или грузовое отделение — через двери в корме.

Пройдет там, где танк завязнет

Благодаря удачной развесовке, относительно высокой удельной мощности и низкому давлению на грунт МТ-ЛБ — отменный вездеход. Да еще и плавающий (движителем в воде тоже являются гусеницы).

Например, по такому показателю, как удельное давление на грунт, транспортер по сей день опережает все стоящие на вооружении нашей армии и технически более продвинутые танки, БМП, БМД и БТР.

Существует и снегоболотоходная модификация с широкими гусеницами вместо стандартных. Ее показатель удельного давления — 0,28 кг/см2. Что это означает? Что 10-тонная бронированная машина давит на грунт меньше, чем человек!

Помимо высокой проходимости МТ-ЛБ достаточно универсален. Его использовали для буксировки артиллерийских орудий, их расчетов и боеприпасов, перевозки грузов, в качестве санитарного транспортного средства и бронетранспортера для мотострелков.

МТ-ЛБ на плаву. Скорость до 6 км/ч. В передней части корпуса поднят волноотражающий щиток.

Шасси МТ-ЛБ послужило базой для множества специализированных боевых машин, военных и гражданских модификаций. Наиболее известные: 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», зенитно-ракетный комплекс «Стрела 10», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С».

МТ-ЛБ использовали (и используют!) в разных государствах. Даже в странах НАТО, Финляндии, Швеции.

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