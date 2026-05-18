Воронежца наказали на 3,3 млн рублей за хитрый ввоз авто

Суд взыскал с мужчины 3 миллиона рублей за обход утильсбора с 12 премиум-авто

В Воронеже суд взыскал с местного жителя 3,3 млн рублей за обход утилизационного сбора.

Рекомендуем Раскрыты причины внезапной популярности автомобилей Audi

Мужчина ввез из-за границы 12 дорогих машин, оформив их как личное имущество для себя и родственников.

В судебном акте перечислены все транспортные средства: Mercedes-Maybach S 560, два Mercedes-Benz GLE 400d 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLC 300DE 4MATIC, два микроавтобуса V-Klasse, Audi Q8, Audi A5 Coupe, Volkswagen Tiguan и BMW 420dx Drive.

Такая схема позволила заплатить за каждое авто от 3,4 до 5,2 тысячи рублей вместо гораздо более высокого коммерческого сбора.

Однако проверка показала: ни он, ни члены его семьи ни одну машину на учет не поставили. Все премиум-автомобили быстро уехали к посторонним покупателям в разных регионах. Таможня пересчитала платежи по полному тарифу и потребовала доплатить почти 3,3 млн рублей вместе с пенями.

В суде нарушитель ссылался на неясность закона на момент ввоза – не было четких критериев, позволяющих отделить личный ввоз от коммерческого. Но суд отклонил эти доводы, заявив, что понятие «для личного пользования» не предполагает перепродажи.

В итоге с ловкача взыскали всю сумму недоимки и обязали платить пенни за каждый день просрочки до полного погашения долга. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе.