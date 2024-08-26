231 л.с., автомат, полный привод: премиальные «немцы» появились в России

Дилеры привезли в Россию новые дизельные кроссоверы Audi Q7 и Q8

Дилер привез в Россию новые премиальные кроссоверы Audi Q7 2024 и Audi Q8 2024 года выпуска. Audi Q7 сейчас стоит 13 млн рублей. Под капотом автомобиля 3,0-литровый дизельный мотор мощностью 231 л.с., АКП, привод полный.

В комплектацию входят цифровая приборная панель, медиасистема с крупным экраном, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора.

Audi 7

Кроссовер Audi Q8 2024 года продают за 15,4 млн рублей (без учета персональной скидки в размере 100 тыс. рублей). Автомобиль оснащен 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 286 л.с., 8-ступенчатой АКП, привод полный.

Audi Q8

Также в продаже имеются Audi Q8 2023 г. в. по цене от 13 до 17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru