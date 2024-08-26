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231 л.с., автомат, полный привод: премиальные «немцы» появились в России

Дилеры привезли в Россию новые дизельные кроссоверы Audi Q7 и Q8

Дилер привез в Россию новые премиальные кроссоверы Audi Q7 2024 и Audi Q8 2024 года выпуска. Audi Q7 сейчас стоит 13 млн рублей. Под капотом автомобиля 3,0-литровый дизельный мотор мощностью 231 л.с., АКП, привод полный.

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В комплектацию входят цифровая приборная панель, медиасистема с крупным экраном, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора.

Audi 7
Audi 7

Кроссовер Audi Q8 2024 года продают за 15,4 млн рублей (без учета персональной скидки в размере 100 тыс. рублей). Автомобиль оснащен 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 286 л.с., 8-ступенчатой АКП, привод полный.

Audi Q8
Audi Q8

Также в продаже имеются Audi Q8 2023 г. в. по цене от 13 до 17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Audi
26.08.2024
Фото:Audi
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