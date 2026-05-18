Новые модели АВТОВАЗа: начало отгрузок и цена

АВТОВАЗ начал поставки новых LCV SKM М7 дилерам Lada Business

АВТОВАЗ объявил о старте отгрузок линейки легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть LADA Business.

Новинка представлена в двух комплектациях: «Практик» для грузовой версии и «Комфорт» для пассажирской.

Грузовой фургон ориентирован на перевозку крупных партий товаров, тогда как пассажирский минивэн предназначен для комфортной транспортировки до семи человек, включая водителя.

Обе версии оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 137 л.с. и 5-ступенчатой МКП. Заднеприводная платформа с неразрезным мостом на рессорах рассчитана на интенсивную эксплуатацию и уверенно выдерживает высокие нагрузки.

В список оснащения SKM M7 вошли кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида, датчик света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, а также мультимедийная система с цифровой приборной панелью и мультирулем. Для комфорта в холодное время года предусмотрены подогрев передних сидений и обогрев зеркал.

Автомобиль оснащен модулем ЭРА-ГЛОНАСС, телематической платформой с трехлетним обслуживанием и голосовым ассистентом.

Пассажирская модификация «Комфорт» оборудована съемным третьим рядом сидений, что позволяет трансформировать салон для перевозки крупногабаритных предметов.

Поддержание комфортного микроклимата усилено дополнительным отопителем, ускоряющим прогрев воздуха.

Грузовая версия «Практик» оснащена стационарными такелажными петлями для надежной фиксации груза, причем грузоподъемность фургона достигает 715 кг, а объем его грузового отсека составляет 5 кубических метров.

Модель SKM M7 адаптирована к эксплуатации в российских условиях: заводская подготовка включает защиту двигателя и топливного бака, а также наличие подножек, облегчающих посадку.

Кузовные панели оцинкованы для повышения коррозионной стойкости, а силовой агрегат допускает использование бензина с октановым числом АИ-92.

Рекомендуемая розничная цена составляет от 2 863 000 рублей, и в мае для первых покупателей действует специальное предложение – выгода 100 000 рублей при покупке по программе Lada Лизинг.

