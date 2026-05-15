АВТОВАЗ улучшил тормозную систему Lada Niva Travel: нагрев дисков снижен на 24%

У Lada Niva Travel увеличены вентилируемые диски, заменены колодки и улучшена ABS

АВТОВАЗ доработал тормозную систему внедорожника Lada Niva Travel, чтобы повысить безопасность и устойчивость автомобиля в различных дорожных условиях.

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании «Поладим с Lada», основным изменением стала установка вентилируемых тормозных дисков увеличенного диаметра в сочетании с более производительными тормозными механизмами.

По итогам заводских испытаний, интенсивный нагрев нового диска при торможении оказался на 24% ниже по сравнению с деталью предыдущей конструкции, что позволяет лучше противостоять перегреву при длительных циклах замедления. А износ диска и колодок снижен благодаря новой конструкции и новым материалам колодок.

Помимо этого, инженеры скорректировали алгоритмы работы антиблокировочной системы. В отличие от легковых моделей, на Lada Niva Travel ABS активируется с небольшой задержкой, что предотвращает нежелательное срабатывание электроники при каждом незначительном торможении на рыхлых покрытиях – песке, гравии или грунте. Такой подход повышает контроль над автомобилем в условиях низкого сцепления с дорогой.

Модернизация затронула не только тормозную систему, но и ходовую часть. В передней подвеске Lada Niva Travel появился новый стабилизатор поперечной устойчивости, который, по заявлению производителя, улучшил управляемость и плавность хода внедорожника.

Дополнительно в передних ступицах внедрены подшипники, не требующие регулировки, что положительно сказалось на надежности и общем ресурсе ходовой части.

Ранее на АВТОВАЗе уже подчеркивали, что преимуществами модели для сложных дорожных условий остаются полный привод, блокировка дифференциала и понижающая передача, а новые настройки тормозов и подвески обеспечат баланс между динамикой разгона и уверенным замедлением.

Источник:  Telegram-канал «Поладим с Lada»
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
15.05.2026 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-71