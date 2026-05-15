АВТОВАЗ улучшил тормозную систему Lada Niva Travel: нагрев дисков снижен на 24%

У Lada Niva Travel увеличены вентилируемые диски, заменены колодки и улучшена ABS

АВТОВАЗ доработал тормозную систему внедорожника Lada Niva Travel, чтобы повысить безопасность и устойчивость автомобиля в различных дорожных условиях.

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании «Поладим с Lada», основным изменением стала установка вентилируемых тормозных дисков увеличенного диаметра в сочетании с более производительными тормозными механизмами.

По итогам заводских испытаний, интенсивный нагрев нового диска при торможении оказался на 24% ниже по сравнению с деталью предыдущей конструкции, что позволяет лучше противостоять перегреву при длительных циклах замедления. А износ диска и колодок снижен благодаря новой конструкции и новым материалам колодок.

Помимо этого, инженеры скорректировали алгоритмы работы антиблокировочной системы. В отличие от легковых моделей, на Lada Niva Travel ABS активируется с небольшой задержкой, что предотвращает нежелательное срабатывание электроники при каждом незначительном торможении на рыхлых покрытиях – песке, гравии или грунте. Такой подход повышает контроль над автомобилем в условиях низкого сцепления с дорогой.

Модернизация затронула не только тормозную систему, но и ходовую часть. В передней подвеске Lada Niva Travel появился новый стабилизатор поперечной устойчивости, который, по заявлению производителя, улучшил управляемость и плавность хода внедорожника.

Дополнительно в передних ступицах внедрены подшипники, не требующие регулировки, что положительно сказалось на надежности и общем ресурсе ходовой части.

Ранее на АВТОВАЗе уже подчеркивали, что преимуществами модели для сложных дорожных условий остаются полный привод, блокировка дифференциала и понижающая передача, а новые настройки тормозов и подвески обеспечат баланс между динамикой разгона и уверенным замедлением.