Niva Travel: что сломалось за 50 тысяч км

«За рулем» назвал слабые места внедорожника Lada Niva Travel с пробегом
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил отзывы владельцев о внедорожнике Niva Travel и рассказал о том, что чаще всего ломается у этих машин. Он указывает, что рассматривается, главным образом, гарантийный период и пробеги до 100 тысяч км.
Есть нюанс: модель (именно под этим именем) довольно новая, поэтому указанную отметку преодолели пока лишь 5% проданных Трэвелов. Однако в данном случае для выводов вполне достаточно и по 50 тысяч км, отмечает Зиновьев.
«По общей надежности отличий от Нивы Legend – никаких. Ломается рано, часто и многое. Машин, у которых ничего не выходило из строя до 50 тысяч км – единицы. У половины какие-либо неисправности вылезали до 20 тысяч», – рассказал эксперт «За рулем».
Самые частые неисправности внедорожника Niva Travel
- Течи системы охлаждения (патрубки, радиатор, помпа)
- Расширительный бачок
- Ступичные подшипники
- Главный цилиндр сцепления
- Течи сальников
- Коробка передач
- Карданы (передний и задний)
- ШРУСы
- Течи ГУР
- Ремень генератора
27.04.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о LADA Niva Travel (14)
— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel 2017/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-68