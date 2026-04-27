Niva Travel: что сломалось за 50 тысяч км

Lada Niva Travel: рейтинг частых поломок (по мнению владельцев)

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил отзывы владельцев о внедорожнике Niva Travel и рассказал о том, что чаще всего ломается у этих машин. Он указывает, что рассматривается, главным образом, гарантийный период и пробеги до 100 тысяч км.

Есть нюанс: модель (именно под этим именем) довольно новая, поэтому указанную отметку преодолели пока лишь 5% проданных Трэвелов. Однако в данном случае для выводов вполне достаточно и по 50 тысяч км, отмечает Зиновьев.

«По общей надежности отличий от Нивы Legend – никаких. Ломается рано, часто и многое. Машин, у которых ничего не выходило из строя до 50 тысяч км – единицы. У половины какие-либо неисправности вылезали до 20 тысяч», – рассказал эксперт «За рулем».

Самые частые неисправности внедорожника Niva Travel

  • Течи системы охлаждения (патрубки, радиатор, помпа)
  • Расширительный бачок
  • Ступичные подшипники
  • Главный цилиндр сцепления
  • Течи сальников
  • Коробка передач
  • Карданы (передний и задний)
  • ШРУСы
  • Течи ГУР
  • Ремень генератора

Подробный рассказ о неисправностях и проблемах Нивы Travel – в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
27.04.2026 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-68