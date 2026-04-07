Lada Niva Travel: рейтинг частых поломок (по мнению владельцев)

Опубликован список типичных неисправностей Лады Нивы Трэвел

Изначально создана как новое поколение вазовской Нивы, но с 2002 продавалась под гордым именем Chevrolet. В народе получила прозвище «Шнива». После очередного рестайлинга в конце 2020 года официально называется Лада Niva Travel.

Концептуально очень близка к обычной Ниве, именуемой сейчас Legend. Travel тоже легковушка повышенной проходимости с огромным для столь компактной машины клиренсом 220 мм. Постоянный полный привод, пониженная передача и блокируемый межосевой дифференциал даруют незаурядные внедорожные качества. И тоже не лучший вариант для езды по асфальту на дальние расстояния, хотя Шнива ощутимо универсальнее и комфортнее Нивы во всех смыслах. И кузов у нее человеческий, пятидверный.

Цена на вторичке стартует от 600 тысяч рублей, но это машины с пробегами порядка 200 тысяч км. Совсем свежую в простой комплектации, пробежавшую 20-30 тысяч км, можно найти за 900 тысяч рублей.

Но все равно это автомобиль скорее утилитарный, что подчеркивается набором главных агрегатов. Двигатель восьмиклапанный, коробка передач только механическая. Моторов с лета 2025 года при очередном рестайлинге стало два: к старому 1.7 (80 л.с.) примкнул новый 1.8 (90 л.с.) с индексом 11184 и ременным приводом ГРМ. И он тоже с восемью клапанами.

То, что продается сейчас, существенно отличается от первоначальной Шнивы – и снаружи, и внутри. Модернизации подвергли почти всё, включая двигатель, трансмиссию и ходовую часть. Некоторые узлы и компоненты переиначивали многократно, в том числе ради повышения надежности.

Оценить «как было» и «как стало» по части надежности крайне сложно. Но, благодаря отзывам владельцев, можно узнать, что именно чаще всего ломается у Нивы Travel. В основном речь о гарантийном периоде и пробегах до 100 тысяч км. Эту отметку преодолели пока лишь 5% проданных Трэвелов, но в данном случае для выводов вполне достаточно и 50 тысяч км.

Салон оформлен вполне гармонично и не столь примитивен, как у Нивы Legend. Сиденьям – зачет, есть даже регулировка поясничного подпора. От мультимедийной системы чудес не ждите.

Плюсы и минусы Lada Niva Travel

По части достоинств владельцы скупы на комплименты. Но если у Legend достоинство выделяют только одно, то здесь к проходимости нередко добавляют комфортную подвеску.

Набор основных недостатков по содержанию почти такой же:

слабый движок

большой расход топлива

низкое качество сборки

шум, большей частью исходящий от трансмиссии

По сборке, впрочем, есть исключения – шутят, что это машины, выпущенные в начале квартала, они могут быть собраны очень тщательно. Как бы там ни было, криво установленные уплотнители, отваливающиеся молдинги и недотянутый крепеж – обычное дело.

Сетования на слабое лакокрасочное покрытие также присутствуют, но слишком ранней коррозии вроде бы не наблюдается – у обычной Нивы ситуация с этим хуже.

Багажник – слабое место обеих Нив. У Travel он немного просторнее, заявлено 320 л. Распашная дверь с кожухом запаски – не идеальное решение, с возрастом провисает.

Самые частые поломки Lada Niva Travel

По общей надежности отличий от Нивы Legend – никаких. Ломается рано, часто и многое. Машин, у которых ничего не выходило из строя до 50 тысяч км – единицы. У половины какие-либо неисправности вылезали до 20 тысяч.

Точки пересечения по конкретным болячкам, разумеется, есть. Бросается в глаза, что у владельцев Legend почти нет упоминаний лопнувшего расширительного бачка, а у Travel это расходник. Некоторые меняли их по нескольку раз (разных производителей — много). И схожая ситуация с коробками передач. А вот с главным цилиндром сцепления – одинаковая.

Топ самых распространенных болячек Нивы Travel таков:

1. Течи системы охлаждения (патрубки, радиатор, помпа)

2. Расширительный бачок

3. Ступичные подшипники

4. Главный цилиндр сцепления

5. Течи сальников

6. Коробка передач

7. Карданы (передний и задний)

8. ШРУСы

9. Течи ГУР

10. Ремень генератора

Часть поломок обусловлена режимами эксплуатации. Понятно, что если машину нещадно гонять по буеракам, то все части трансмиссии расшатаются быстрее. Вместе с пыльниками и сальниками. Но вообще, если вы делаете очевидный внедорожник, хорошо бы подшипники и валы наделить достаточным запасом прочности.

Непонятно, что мешает заводу отладить систему охлаждения. Протяжка хомутов по всей цепочке сразу после покупки – необходимая операция. Многие владельцы вообще сразу заменяют штатные патрубки неоригинальными и более стойкими. А беда с расширительным бачком уже просто смешна.

Бряцание суппортов в тормозной системе – звук штатный, неисправностью не считается.

Любят Шниву не за комфорт и не за багажник, а за выдающуюся проходимость. По этой части она не хуже УАЗов, а главное – на 800 кг легче.

Вывод

Нива Travel недурно выглядит и очень хороша вне дорог. К сожалению, это совершенно не подкреплено надежностью. Поломки на почти новых машинах регулярны.

Впрочем, нет особых нареканий к электрическим и электронным системам (отдельные отказы некоторых датчиков – не в счет). Но на них далеко не уедешь, тогда как «железная» часть оставляет желать лучшего. Завод тут явно сэкономил. Не случайно в перечнях запчастей для Нивы то и дело встречается слово «усиленный»: усиленный ступичный подшипник, усиленный кардан, усиленная раздатка, усиленный ШРУС.

И, возможно, есть резон покупать Ниву Travel не новую, а именно с пробегом — небольшим. В расчете на то, что прежний хозяин уже поменял штатное на усиленное. И расширительный бачок тоже.