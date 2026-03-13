Стоит ли брать Ладу Ниву Легенду с пробегом: 8 самых частых поломок

Составлен полный список обычных неисправностей Lada Niva Legend

Под названием Legend классическую Ниву выпускают и продают с 2021 года. От первоначального варианта 49-летней давности в ней не осталось ничего. В ходе десятков модернизаций изменены все компоненты и технологии, применяемые материалы. А рестайлинги корректировали внешность.

И хотя завод последние лет двадцать вроде бы активно борется за повышение надежности своего внедорожника, репутация ломкой машины никуда не делась. Или, может быть, стало лучше? Попробуем это выяснить.

Цена подержанной Лады Нивы Легенды стартует с 600 тысяч рублей (за видавшие виды экземпляры) и доходит до 2 млн за люксовые версии. Стоимость зависит больше от комплектации и реального состояния автомобиля, чем от пробега.

Памятуем, что Нива была и осталась самой дешевой легковушкой повышенной проходимости. Трехдверный кузов, единственный мотор (83 л.с.), единственная коробка передач (механическая). Оснащение скромное, даже топовые комплектации не содержат никаких излишеств – кондиционер да обогрев зеркал. Концептуально – утилитарная машина на все случаи жизни и типы дорожных покрытий. Идеальна для сельской местности. Простая и недорогая в ремонте.

А поскольку модель фактически культовая, то и отношение к ней у владельцев особое. У многих это не первая в жизни Нива и даже не вторая. Они прощают ей все недостатки и даже крупные неисправности считают заурядными. Типичное начало отзыва: «Это третья моя Нива, знаю, что где ломается, и оперативно принимаю меры». Есть и такой: «130 тысяч км – все хорошо!».

Но нет, в реальности Нива обычно требует оперативных мер еще до 50 тысяч км. В том числе потому, что половину Нив покупают специально для преодоления почти бездорожья. Ломается многое. А что чаще всего – подскажут отзывы владельцев.

Утилитарность Нивы видна невооруженным глазом, но за сорок лет ее стало намного меньше. Например, радикально изменились сиденья, хотя и сейчас их многие считают неудобными.

Плюсы и минусы Lada Niva Legend

Редчайший случай, когда в отзывах владельцев не набирается нескольких положительных качеств. Основное потребительское достоинство у Нивы выявлено только одно – проходимость. Иногда с тремя восклицательными знаками, но суть от этого не меняется.

Недостатков намного больше:

шум (в основном от трансмиссии);

слабый двигатель;

слабое ЛКП и склонность металла к коррозии.

Далее следует высокий расход топлива, что неудивительно при постоянном полном приводе. Сетуют и на качество сборки: различных недочетов находили немало, где-то не обнаружили смазки, где-то не нашли салонного фильтра и так далее.

Отсутствие жалоб на маленький багажник говорит о том, что люди прекрасно знают, что именно они купили. Никакого другого багажника не ожидали, и его размеры вполне всех устраивают.

Объем багажника Lada Niva Legend заявлен на уровне 265 л, но никто на это не жалуется. При необходимости разместить много поклажи используют задний ряд сидений.

Самые частые неисправности Lada Niva Legend

Список того, что выходило из строя, огромен. И часто это случалось на скромных пробегах. К слову, большинство Легенд еще не преодолело 100 тысяч км. Отметим, что коробка передач в нынешнем ее виде в группу риска не входит. И рулевая система тоже. А в моторе только одна значимая болячка – привод ГРМ с хлипкими цепью и натяжителем.

Общий список слабых мест получился такой:

главный цилиндр сцепления;

утечки антифриза (через различные соединения);

течи сальников (редуктор, задние полуоси);

генератор (чаще подшипник, реже щетки);

дверной замок;

пыльник кардана;

трос ручника;

люфты в трансмиссии.

Как ни странно, все остальные поломки не носят системного характера. Даже расширительный бачок (стародавняя проблема машины) не упомяинается.

Уплотнители дверей и стекол, пропускающие воду в салон, поломками не считаются. Равно как и ранние выходы из строя элементов ходовой (реактивные тяги, ступичные подшипники, амортизаторы) – все зависит от условий эксплуатации. Люфты трансмиссии, в общем, – тоже, но некоторые нивоводы их выявляли сразу после покупки новой машины.

Инструментарий Lada Niva Legend за долгие годы не изменился. Однако тридцать лет назад о таких элементах комфорта, как подстаканники, завод не думал. А сегодня они есть.

Выводы по Lada Niva Legend

Рекомендуем За эти 5 подержанных седанов можно выторговать огромную скидку

Не ждите от Lada Niva Legend чудес. Усилия завода по повышению надежности дали определенные результаты, но супернадежной Нива не стала, и, видимо, в обозримом будущем не станет.

Этому препятствуют многие факторы, и главный из них – необходимость держать сравнительно невысокую цену. Замена же компонентов на более качественные всегда приводит к удорожанию.

Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой: эксперт Зиновьев назвал самые неликвидные 9-летние европейские кроссоверы.