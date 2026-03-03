Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
  • Компактный премиум-седан
  • Возраст: 8–10 лет
  • Пробег: 100–200 тысяч км
  • Цена: 1,5–2,5 млн рублей

Audi A4

Длина 4726 мм, клиренс 140 мм, багажник 480 л

Пятое поколение (B9), «дорестайл». Цена машин 8–10 лет стартует с 1,7 млн рублей и доходит до 4 млн. Средний пробег на вторичке – 101 тысяча км. Около 40% предложений – с полным приводом.

Очень крепкая машина без явных слабых мест, с терпеливой подвеской и жизнестойкими материалами салона.

Бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 после всех модернизаций стали спокойнее и надежнее, преждевременные кончины поршневой группы почти прекратились. Служат 250–300 тысяч км, хотя недомогания проявляются в районе 150 тысяч – нагар в камере сгорания, засорение масляных трактов, растяжение цепей (на 1.4, где привод ГРМ ременный, уязвима цепь привода маслонасоса).

Наивысший ресурс дарует надежный дизель 2.0, но он тоже в возрасте хандрит, да и дороже в обслуживании.

Выбора трансмиссии нет: везде семиступенчатый робот DL382 с двумя мокрыми сцеплениями. Ресурс большой, но подверженные быстрому износу фрикционы, дорогущий двухмассовый маховик и некоторые подшипники подчас не выдерживают и 100 тысяч км.

ВЕРДИКТ. Робот способен разорить.

BMW 3‑й серии

Длина 4633 мм, клиренс 140 мм, багажник 480 л

Шестое поколение (F30), рестайлинг. Цена стартует с 1,4 млн рублей и уходит за 5 млн за топовые исполнения с небольшим пробегом. Средний пробег 126 тысяч км. Почти половина «трешек» – полноприводные.

Качество окраски и защита от коррозии – не лучшие в классе. «Кожзамовая» отделка сидений быстро истирается. Могут отказать датчики парковки и некоторые другие электронные компоненты. Кстати, моторчик печки тоже.

Но это мелочи. Гораздо хуже, что нет вызывающего доверие бензинового мотора (все – турбо и прямой впрыск). Худший из них – младший 1.6, у него еще и ресурс невелик. Старшие моторы 2.0 и 3.0 более выносливы, но столь же требовательны и могут измучить различными капризами (протекание и засорение форсунок, отказы ТНВД, течи сальников, износ ГРМ). Дизель 2.0 предпочтительнее, однако его обслуживание сопряжено с большими расходами.

Трансмиссия: гидроавтоматы ZF серии 8HP, несколько модификаций под разный крутящий момент. К ним вопросов немного, 250 тысяч км ходят почти с гарантией, при бережном отношении – и больше.

ВЕРДИКТ. Многовато неприятных мелочей.

Genesis G70

Длина 4685 мм, клиренс 150 мм, багажник 330 л

Представитель премиального суббренда Hyundai, продавался с 2017 года. Цена восьмилетних машин – 1,8–3,5 млн рублей. Средний пробег – 115 тысяч км.

Официально у нас предлагали только бензиновые моторы и 4×4, а вот дизель и задний привод проникали иными каналами.

Основные нарекания владельцев сводятся к маленькому багажнику, тесному второму ряду и дороговизне запчастей. На надежность и на коррозию жалоб нет.

Турбодвигатель G4KL 2.0 с непосредственным впрыском (197 или 247 л. с.) изучен у нас слабо. Отмечены отдельные поломки ТНВД и маслонасоса, к 100 тысячам км сказывается нагар на впускных клапанах. В целом достаточно надежен и прослужит 300 тысяч км. Дизель 2.2 – тоже нормальный агрегат, разновидность того, что ставили на кроссоверы Sorento и Santa Fe.

Во всех версиях, включая дизельную, – гидроавтомат A8LR1. Детские болезни у него излечены, первое вмешательство обычно связано с износом фрикционов – после 200–250 тысяч км.

ВЕРДИКТ. Не хуже «немцев», в том числе по оснащению.

Зиновьев Сергей
Фото: из архива «За рулем»
03.03.2026 
