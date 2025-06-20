Просторный корейский кроссовер от 2 млн рублей — что в нём смущает покупателей

Названы слабости и просчеты Kia Sorento Prime третьего поколения

Kia Sorento Prime – среднеразмерный кроссовер на пять или семь мест. 80% машин имеют полный привод.

Третье поколение в России долго продавали параллельно со вторым: чтобы различать их, к названию третьего добавили слово Prime.

С 2015 года часть машин собирали в Калининграде.

По агрегатной базе родственен «четвертому» Hyundai Santa Fe. При рестайлинге 2017 года заменили мотор V6 и добавили 8‑ступенчатый гидроавтомат.

Kia Sorento Prime (2014–2020)

Достоинства

Богатое оснащение, высокий комфорт.

Достойно противостоит коррозии.

Недостатки

Мягкое лакокрасочное покрытие, недолговечен хром.

Клиренс 185 мм, малы углы въезда и съезда.

В семиместной версии багажник символический – 142 л. В пятиместной наши замеры дали свыше 500 л. Запаска крепится под днищем.

Моторы

Половина машин – с турбодизелем D4HB 2.2 (200 л. с.). Требователен к качеству топлива и масла, но для дизеля очень надежен. Чугунный блок, ресурс свыше 400 тысяч км, минимум слабых мест. Ближе к 200 тысячам км назревает замена цепного привода ГРМ, тогда же превентивно меняют и ТНВД. Ресурс шкива коленвала – 100–150 тысяч. Пьезофорсунки ходят свыше 200 тысяч км.

Сказанное относится и к младшему дизелю 2.0 (186 л. с.). Он также вполне благополучный, хотя для него характерны частые отказы свечей.

Атмосферник G4KJ 2.4 (188 л. с.) у нас официально появился только в 2017 году. Впрыск непосредственный, бензин не ниже АИ‑95. Проблему шатунных вкладышей к 2015 году излечили. Не очень живучие маслонасос и фазорегуляторы, высокий расход масла. Общий ресурс нормальный – при условии учащенной замены масла и обстоятельных прогревах зимой.

Топовые V6 3.3 и 3.5 (оба – 249 л. с.) – атмосферные с распределенным впрыском. Ресурс огромный. Из недостатков – большой расход топлива (АИ‑95), масложор, склонность к перегревам.

Встречается еще турбо 2.0 (240 л. с.). Для нашего рынка не предназначался, характер сложный: нагар на впуске, течи, недолговечные фазорегуляторы и цепь. Ресурс около 220 тысяч км.

Коробки передач

Механической коробки нет. Только гидроавтоматы: шестиступенчатые A6MF2, A6LF1, A6LF3 и восьмиступенчатые A8LF1/A8LF2 (с V6 и дизелем 2.2 после рестайлинга). При нормальном обслуживании и отсутствии упражнений на бездорожье служат 250–300 тысяч км. Не стоит экономить на замене рабочей жидкости – чистка гидроблока и замена фрикционов обойдутся дороже.

Слабы шлицевые соединения углового редуктора полноприводных машин – теряют смазку, что сильно ускоряет их износ. Распространен отрыв корзины фрикционов многодисковой муфты от вала по сварному шву. В этом случае муфта перестает передавать момент на заднюю ось. Не все владельцы в курсе дела (электроника не оповещает), и некоторые в итоге продают машину с неработающим 4×4.

Эксплуатационные болячки

Подвеска средней жизнестойкости, все элементы выдерживают 100 тысяч км, кроме втулок стабилизатора. При частых поездках с полным багажником рано сдаются задние амортизаторы.

Стуки, скрипы и люфты рулевого механизма могут возникнуть в районе 50 тысяч км. Причины разные – износ втулок или червячной пары, коррозия различных деталей.

Барахлят электрика и электроника: бесключевой доступ, мультимедийная система, противотуманки, подсветка панели приборов, стеклоподъемники и прочие мелочи.

Кожа руля и боковин сидений часто облезает или трескается к 100 тысячам км.

Euro NCAP: 2014: пять звезд. Водитель/пассажир – 90%, ребенок – 83%, пешеход – 67%, системы содействия безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Sorento 2.2D 4×4

Оптимальный выбор: Sorento 2.2D 4×2 или 4×4

За те же деньги: BMW X1, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4, VW Tiguan