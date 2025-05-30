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Нужен вместительный семейный кроссовер по цене УАЗа? Есть вариант!

Эксперт Виноградов рассказал про недорогой семейный кроссовер Kia Sorento Prime

Располагая двумя миллионами рублей и желая купить новый автомобиль для семьи, сегодня тяжело найти даже компактный кроссовер. Говорить про большой паркетник даже не приходится. Если хочется просторный салон и вместительный багажник, нужно идти на вторичный рынок.

Среди автомобилей с пробегом вполне можно найти нужную модель. Да еще и с относительно неплохой надежностью. Первым вариантом, к которому стоит присмотреться, будет…

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Kia Sorento Prime

Краска Kia Sorento Prime тонкая, и сколы появляются быстро.
Краска Kia Sorento Prime тонкая, и сколы появляются быстро.

Имея два миллиона рублей, можно выбирать среди Kia Sorento Prime 2017-2018 годов выпуска.

Всего за пару лет теряет лоск и хромированный декор Kia Sorento Prime.
Всего за пару лет теряет лоск и хромированный декор Kia Sorento Prime.

С большой долей вероятности под капотом будет атмосферный мотор 2.4. Этот агрегат получился надежным, но некоторые слабости есть. Двигатель имеет систему непосредственного впрыска и потому очень чувствителен к качеству топлива.

У медиасистемы Kia Sorento Prime с годами могут проявляться сбои.
У медиасистемы Kia Sorento Prime с годами могут проявляться сбои.

Также у него быстро образуется нагар на впускных клапанах. У самих клапанов нет гидрокомпенсаторов, потому нужна периодическая регулировка. У некоторых экземпляров может отказать фазорегулятор.

Материалы интерьера Kia Sorento Prime – не самые стойкие к истиранию.
Материалы интерьера Kia Sorento Prime – не самые стойкие к истиранию.

Чуть реже встречаются Kia Sorento Prime с турбодизелем 2.2. У этого мотора два основных недостатка – низкий ресурс у реле свечей накала и шкива коленвала. И то и другое после покупки машины стоит заменить принудительно.

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С бензиновым мотором устанавливался шестиступенчатый автомат A6MF2. С турбодизелем – восьмиступенчатый A8LF2. У обоих агрегатов одна и та же особенность – чувствительность гидроблока к чистоте масла. Поэтому жидкость в автоматах нужно менять каждые 50 тысяч км.

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Виноградов Александр
Количество просмотров 31
30.05.2025 
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хорош!
Недостатки:
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Комментарий:
Написал всё выше
-6