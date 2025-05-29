Надежный кроссовер с исключительно стойкой подвеской — и дешевле 2 млн!

Эксперт «За рулем» рассказал о проблемах и плюсах Mazda CX-5 с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил свежий обзор подержанных кроссоверов и внедорожников с автоматом и полным приводом. Ориентиры тут такие: машина не старше 9 лет, с пробегом до 150 тысяч км и ценой, не превышающей 2 млн рублей. Конечно, выбирать нужно уметь – и в отдельном материале мы подробно рассказываем, на что обратить внимание при покупке именно такого автомобиля.

А еще эксперт обращает внимание на один момент, относящийся к рассматриваемому сегменту рынка: для многих моделей цены сейчас выглядят необоснованно задранными. Например, за восьмилетнюю Тойоту RAV4 просят до 3,7 млн рублей – при среднерыночной цене 2,6 млн. Причем 3,5 млн могут стоить машины с пробегом свыше 100 тысяч км! А ведь альтернатива есть, причем весьма достойная. Например, Mazda CX-5. Напомним, длина машины составляет 4555 мм, клиренс – недетские 215 мм, а багажник вмещает 403 л.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– При 2 млн рублей рассчитывать можно и на второе поколение (с 2017 года, сборка – Владивосток), но таких предложений единицы. Основной ориентир – все-таки первое, японской сборки. Машины с пробегом менее 100 тысяч км за эти деньги недоступны, они дороже. Цена девятилетних стартует с 1,8 млн, есть варианты в районе 100–150 тысяч км. Задуман CX-5 как прямой конкурент RAV4 и по некоторым качествам ее превосходит – в частности, хороша управляемость.

Бензиновые моторы семейства SkyActiv – атмосферные, но с прямым впрыском: 2.0 (150 л. с.), 2.5 (192 л. с.). Надежны, но в ремонте дороги. Большинство неисправностей связано с некачественным топливом и хандрой электронного термостата. Ресурс свыше 300 тысяч км. У дизеля 2.2 (175 л. с.) и болячек многовато, и ресурс ниже. Шестиступенчатый автомат FW6AX-EL/GW6AX-EL родственен тойотовскому «вечному» U660E. Служит 250–300 тысяч км.

В целом, очень надежная машина с исключительно стойкой подвеской. Многие машины до 200 тысяч доезжают без каких-либо поломок. Антикоррозионная защита достойная. Недостатки – «шумка» и простоватые материалы салона. Вердикт: дешевле, но не хуже, чем RAV4.

А какие еще добротные полноприводники с АКП с пробегом можно сейчас присмотреть? Читайте в новой статье «За рулем»!