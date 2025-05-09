Какой б/у кроссовер взять, чтобы ездить было в кайф!

Опубликован гид по выбору полноприводного кроссовера с пробегом от 100 тыс. км

С ценами вторичного рынка что-то странное. Для многих моделей они выглядят необоснованно задранными. Например, за восьмилетнюю Тойоту RAV4 просят до 3,7 млн рублей – при среднерыночной цене 2,6 млн. Причем 3,5 млн могут стоить машины с пробегом свыше 100 тысяч км.

Понятно, что цены придерживаются верхней границы платежеспособного спроса, но неужели таков реальный спрос на RAV4 предыдущего, четвертого поколения, да еще и с вариатором? Ведь в 3,5 млн рублей укладываются многие новые китайские кроссоверы, в том числе и более крупные, чем RAV4, и марок с претензией на премиум. Даже если RAV4 считать эталоном надежности и комфорта, всё равно цена попахивает сюрреализмом.

При бюджете, ограниченном 2 млн рублей, тоже можно рассчитывать на RAV4 в возрасте 8–9 лет, но не в лучших кондициях – после ­аварии или с пробегом 150 тысяч км.

Шансы на машину 4×4 с гидроавтоматом (при бензиновом моторе 2.5 или дизельном 2.2) совсем мизерные. Абсолютный минимум – около 1,7 млн, и всё это RAV4 с вариатором. Механическая коробка ценится дороже!

А что еще интересного, помимо RAV4, предлагает вторичка на тему «4×4 с гидроавтоматом 8–9 лет»? И желательно не выше уровня, от которого стартуют цены новых кроссоверов.

Что лучше: вариатор или гидроавтомат?

Почему с гидроавтоматом? Вариатор хуже, чем классический автомат, переносит упражнения на рыхлых, вязких и скользких покрытиях. А если не съезжать с асфальта, то зачем именно 4×4? Переднего привода вполне достаточно.

При выборе машин с пробегом также держим в уме, что ресурс вариатора в среднем ниже, чем у автомата. На машинах, обитающих в больших городах, вариатору некомфортно. Зимой масло не успевает нагреться до рабочей температуры, в летних пробках не успевает остывать. А машин-горожанок, в общем, большинство.

В отличие от автомата, вариатор после 100 тысяч км – дело темное. Равно как и стоимость его ремонта, легко уходящая за 250 тысяч рублей. Еще до 100 тысяч км часто вылезают симптомы износа. Иногда 150 тысяч км – конец жизненного пути вариатора. А для гидроавтоматов и 250 тысяч км не предел. И в ремонте они не дороже.

Какой кроссовер выбрать?

Среди всех кроссоверов в возрасте 8–9 лет около 76% машин – полноприводные. Механика в сочетании с полным приводом – дефицит, менее 4%, а львиная доля – это Renault Duster и его родственники. С гидроавтоматами и 4×4 – 55% машин. Но больше половины из них – немецкий, британский и японский «премиум». Цена самых «простеньких» восьмилеток, скажем, BMW X3 только стартует с 2 млн рублей (за убитые экземпляры) и уходит за 5 млн.

При всём изобилии выбирать-то особо не из чего! Разбирая конкретные модели, обнаруживаем, что у Mitsubishi Outlander автомат существует только при топовом моторе 3.0. И стоит это удовольствие сильно дороже 2 млн рублей.

У Ниссанов моделей Juke, Qashqai, X‑Trail и Murano автоматов нет вообще. У Renault Koleos тоже, даже при двухлитровом дизеле – вариатор. У Peugeot 3008 есть автомат, но нет полного привода (и нормального бензинового мотора). У Шкоды Yeti имеется полный привод, но с автоматом сочетается только передний. А Chevrolet Captiva и Opel Antara ушли с нашего рынка в далеком 2015 году.

Китайские компании в 2016–2017 годах предлагали, в основном, 4×2 (90% машин). Лишь пара моделей вписывается в заданные условия, но проданы очень скромными тиражами и встречаются не в каждом городе-миллионнике.

А выбор все-таки есть. В сухом остатке – дюжина моделей. Совсем уж редкие, типа GMC Terrain, завозимый «серыми» каналами, пристально рассматривать нет смысла. Рациональнее ограничиться кроссоверами, которые у нас продавали официально. Что это за модели? Ответ здесь.