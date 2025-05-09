Полный привод и гидроавтомат — выбираем б/у кроссовер

Эксперт определил самые интересные кроссоверы на вторичке весной 2025

Какие критерии важны при выборе б/у кроссовера - читайте здесь.

Что ищем?

Кроссовер или внедорожник 4×4 с автоматом

Возраст: 8–9 лет

Пробег: 100–150 тысяч км

Цена: до 2 млн рублей

Ford Kuga II

Длина 4524 мм, клиренс 197 мм, багажник 456 л.

Массовая и хорошо изученная модель. Сборка – Елабуга. Дешевле 2 млн рублей – даже многие шестилетние машины. За те же деньги идет американская версия под названием Escape, у нее иной набор главных агрегатов.

Однако у обоих атмосферный мотор 2.5 не сочетается с полным приводом. А турбодвигатель 1.5 (150 л. с.) наделен сложным характером. Выдерживает 200 тысяч км, но может измотать различными недугами. Склонен к преждевременному воспламенению смеси в двигателе (LSPI) и к перегреву, что вызывает механические повреждения. Попутно жрет масло. На Эскейпах встречается мотор 2.0 (245 л. с.) – ресурс выше, капризы такие же.

Гидроавтомат 6F35E на Кугу пришел после ряда модернизаций, устранивших почти все слабости. Ресурс – примерно 300 тысяч км.

Каких-то особых болячек за Кугой не подмечено, коррозионная стойкость выше средней, оснащение щедрое, ­стоимость содержания умеренная.

Вердикт: смущает только турбомотор.

Haval H9

Длина 4856 мм, клиренс 206 мм, багажник от 112 л.

Подкупает размерами, щедрым оснащением и очень богатой отделкой. Cемиместный: если убрать третий ряд, багажник вмещает свыше 700 л «под шторкой». Полный привод: муфта подключает переднюю ось, есть понижающая передача и межколесные блокировки. За 2 млн есть и шестилетние экземпляры, но с пробегами 200 тысяч км.

Бензиновый мотор 2.0 (218 л. с.) – чугунный блок, турбонаддув, непосредственный впрыск. Впускные клапаны зарастают нагаром, случались отказы катушек зажигания, различные течи, но совсем уж тяжких болезней не выявлено. Ресурс 250 тысяч км.

Дизель 2.0 (190 л. с.) страдает всеми дизельными недугами, плюс частые перегревы и пробои прокладки ГБЦ. Едва ли стоит специально искать машину именно с дизелем.

Восьмиступенчатый автомат ZF 8HP70 знаком нам по моделям BMW и Land Rover. Мал ресурс втулок и сальников, всё остальное хорошо. Может пережить любой из моторов.

Особых нареканий к ходовой части нет. Электроника разнообразно глючит. Ранней коррозии не наблюдалось, за исключением щелей под молдингами – там ржа селится быстро.

Вердикт: с небольшим пробегом – интересный вариант.

Hyundai Santa Fe III

Длина 4690 мм, клиренс 185 мм, багажник 585 л.

В 2 млн рублей с запасом вписывается Tucson – со всеми возможными моторами. Но он компактный (длина 4480 мм), тогда как Санта чуть крупнее, чем RAV4. Сборка – корейская (в Калининграде выпускали семиместный Grand Santa Fe, он существенно дороже).

Kia Sorento можно считать модификацией Santa Fe – главные агрегаты такие же, цены схожие.

Атмосферник G4KE 2.4 (171 л. с.) в 2015 году получил более надежный и производительный масляный насос. Случаи проворота вкладышей из-за масляного голодания исчезли. За уровнем масла всё равно надо следить, а после 150 тысяч км угар нарастает.

У чугунного дизеля 2.2 (200 л. с.) огромный ресурс, но следствия износа проявляются уже после 100 тысяч км. Первым часто сдается шкив коленвала. Некачественное топливо убивает ТНВД, а стружка из него убивает форсунки. Тем не менее, относится к благополучным, а в ремонте прост и сравнительно недорог.

Шестиступенчатые автоматы A6MF2 и A6LF3 при нормальном к ним отношении служат 250 тысяч км.

Ходовая крепкая (кроме ступичных подшипников), но слабоват рулевой механизм. Коррозия проявляется при больших пробегах – в местах, посещаемых пескоструйкой. Слабое место полноприводных версий – шлицевые соединения промежуточного вала и углового редуктора.

Вердикт: весомых противопоказаний нет.

Jeep Compass II

Длина 4394 мм, клиренс 208 мм, багажник 368 л.

Официально продавали с 2018 года, но есть и более ранние машины: почти все – 4×4 с автоматом. Сборка – США или Италия. Цена восьмилеток стартует с 1,7 млн рублей, в 2 млн укладываются и более молодые при пробегах 100 тысяч км.

Полный привод «паркетный», с многодисковой муфтой. Правда, есть принудительная блокировка.

Атмосферник 2.4 (180 л. с.) ED6 – новая генерация «всемирного двигателя», разработанного в 2006 году компаниями Mitsubishi, Hyundai и Chrysler.

По сути, переработали только головку, внедрив систему изменения высоты подъемов клапанов. Пока что за мотором не замечено серьезных болячек, лишь по мере роста пробега растет угар масла.

Девятиступенчатый автомат ZF 948TE – продвинутый, с кулачковыми муфтами вместо пары привычных фрикционов. Очень экономичный, но дорогой в ремонте, требовательный к чистоте масла и не самый живучий – переборка в районе 200 тысяч км.

Подвеска длинноходная и очень энергоемкая. Защита от коррозии на высоком уровне. Оснащение и материалы салона «почти премиум». При этом не самые удобные сиденья, есть иные просчеты в эргономике.

Вердикт: слишком передовой автомат.

Mazda CX‑5

Длина 4555 мм, клиренс 215 мм, багажник 403 л.

При 2 млн рублей рассчитывать можно и на второе поколение (с 2017 года, сборка – Владивосток), но таких предложений единицы. Основной ориентир – все-таки первое, японской сборки.

Машины с пробегом менее 100 тысяч км за эти деньги недоступны, они дороже. Цена девятилетних стартует с 1,8 млн, есть варианты в районе 100–150 тысяч км.

Задуман CX‑5 как прямой конкурент RAV4 и по некоторым качествам ее превосходит – в частности, хороша управляемость.

Бензиновые моторы семейства SkyActiv – атмосферные, но с прямым впрыском: 2.0 (150 л. с.), 2.5 (192 л. с.). Надежны, но в ремонте дороги. Большинство неисправностей связано с некачественным топливом и хандрой электронного термостата. Ресурс свыше 300 тысяч км. У дизеля 2.2 (175 л. с.) и болячек многовато, и ресурс ниже.

Шестиступенчатый автомат FW6AX-EL/GW6AX-EL родственен тойотовскому «вечному» U660E. Служит 250–300 тысяч км.

В целом очень надежная машина с исключительно стойкой подвеской. Многие машины до 200 тысяч доезжают без каких-либо поломок. Антикоррозионная защита достойная. Недостатки – «шумка» и простоватые материалы салона.

Вердикт: дешевле, но не хуже, чем RAV4.

Volkswagen Tiguan

Длина 4426 мм, клиренс 200 мм, багажник 470 л.

Во втором поколении (с 2017 года) гидроавтомат остался только у удлиненной версии Allspace – вещь редкая и в 2 млн рублей вписывается со скрипом. «Первых» же Тигуанов много, за машины с пробегом 100–120 тысяч км просят 1,7–1,9 млн. Сборка – Калуга.

В активе – высокая надежность, жизнестойкая подвеска, прекрасная управляемость, комфортный салон, выверенная эргономика. К сожалению, лакокрасочное покрытие тонковато и есть уязвимые для коррозии места.

При желании иметь полный привод и гидроавтомат выбор сводится к единственному мотору. Дизель на машинах 2016–2017 годов почти не встречается. Остается бензиновый турбомотор 2.0 (180 л. с.) серии EA888 со скверной репутацией. При чугунном блоке выдерживает 250 тысяч км – после трех глубоких модернизаций победили разрушения на малых пробегах. Но остались быстрая закоксовка и масложор, вопросы к ресурсу привода ГРМ, ТНВД, водяной помпы, клапана EGR.

Шестиступенчатый автомат 09М (Aisin TF‑62SN) надежен. Какие-либо недомогания стартуют от 150 тысяч км. Если прочищать теплообменник, то и 250 тысяч не предел.

Вердикт: всё хорошо, кроме мотора.